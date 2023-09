ll vibrafonista Vitantonio Gasparro apre i live al Rosetta Jazz Club a Matera

Domenica 1° ottobre 2023 alle 21:00 Rosetta Jazz Club apre le porte ad una nuova stagione di concerti con l’esibizione di Vitantonio Gasparro in Trio, giovane e talentuoso vibrafonista uscito il 29 settembre con l’album d’esordio “Introducing Vitantonio Gasparro” prodotto da GleAM Records in collaborazione con Rosetta Jazz Club. Vitantonio Gasparro inizia a frequentare il Rosetta come musicista durante le jam session del lunedì misurandosi con musicisti affermati in sessioni estemporanee e irripetibili oltre che come appassionato di jazz seguendo la programmazione artistica del club: la sua dedizione unita ad una capacità di espressione musicale estremamente coinvolgente e originale portano la direzione del Rosetta a investire sul talento di questo musicista producendo insieme a GleAM Records “Introducing Vitantonio Gasparro”. Introducing Vitantonio Gasparro è la materializzazione sonora del percorso e dell’essenza artistica di questo musicista, che attraverso il Jazz fotografa l’attimo e la spontaneità̀ nell’evento sonoro. Il trio si rivela la formazione ideale per generare spazio dove poter osare e sperimentare soluzioni di interplay ritmico e melodico, che risulta naturale grazie al contributo di Giuseppe Venezia al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria: due musicisti jazz dalla pluriennale esperienza e dal tocco inconfondibile. Il corpo dell’album è costituito da sette brani composti da Vitantonio Gasparro, ognuno con le proprie peculiarità̀, a cui si aggiungono due standard.

“Produrre questo album è stata per me una bellissima avventura” racconta Vitantonio Gasparro “ho avuto la possibilità di confrontarmi con due professionisti di alto livello e di grande esperienza come Giuseppe Venezia e Giovanni Scasciamacchia con i quali ho registrato e suonerò anche al Rosetta. Ho composto un album di inediti mescolati a standard, se per i primi è ovvia l’impronta dell’autore, con i secondi ho provato comunque a raccontare la mia percezione delle cose del mondo e della musica” Saranno circa 40 gli appuntamenti che da domenica 1° ottobre fino a maggio 2024 animeranno lo stage del Rosetta oltre alle jam session del lunedì, l’appuntamento settimanale dedicato all’improvvisazione, al confronto e alla sperimentazione, per arrivare a circa 100 momenti di musica condivisa. Rosetta Jazz Club è uno spazio dedicato alla musica jazz attivo dal 2019 a Matera, nel 2022 è diventato il “Miglior Jazz Club in Italia” con un premio conferito dall’associazione nazionale Italia Jazz Club e dalla Federazione Italiana del Jazz “Per la capacità di proporre una programmazione artistica di qualità in relazione alle difficoltà derivanti dal contesto storico, territoriale, strutturale ed economico”.

“In questi anni di attività siamo riusciti a portare sul palco artisti internazionali come John Patitucci, Dave Kikoski, Peter Bernstein, Itai Kriss, Pat Bianchi, Jerry Weldon, Steven Feifke, Roberto Gatto, Ulysses Owens jr. accompagnati spesso da musicisti più giovani che frequentano il nostro club” spiega Giuseppe Venezia, direttore artistico del club “lo abbiamo fatto perché nella nostra visione un concerto non è solo un momento di fruizione artistica, ma deve essere un’opportunità di crescita e confronto per tutti i musicisti e soprattutto per i più giovani. Crediamo tantissimo nel potenziale musicale del territorio che ci ospita e l’esperienza di Vitantonio Gasparro ci ha dato ragione: oggi un giovanissimo vibrafonista che frequenta da sempre il Rosetta è riuscito a guadagnarsi il Premio della Critica e del Pubblico nel Concorso Internazionale Massimo Urbani 2023, il Primo Premio al Dexter Jazz Contest 2023 e a pubblicare un disco”. Tutti gli appuntamenti della stagione sono disponibili sui profili social del club: facebook.com/RosettaJazzClub – Instagram: @rosettajazzclub Info e prenotazioni 392.5030142