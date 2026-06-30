Litfiba a Bari il 2 luglio alla fiera del Levante

E per la band di Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo sono 40 anni di amicizia e di voglia tornare a suonare e a divertirsi insieme, in vista del nuovo live album che uscirà dopo l’ultimo concerto. Sono i 40 anni dei 17 Re. Per i fans l’occasione per cantare insieme brani senza tempo come Instambul”, “Santiago”, “Eroi nel vento”, “La preda”, “Tex” e “Cangaceiro”.

IL COMUNICATO STAMPA

LITFIBA: IL TOUR “QUARANT’ANNI DI 17 RE” ARRIVA A BARI, GIOVEDI 2 LUGLIO NELLA FIERA DEL LEVANTE

Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo sono di nuovo insieme sul palco per un viaggio celebrativo nel cuore del rock italiano.

Il tour diventerà un nuovo live-album in uscita a novembre.

L’accesso del pubblico e la biglietteria per il concerto sono presso l’INGRESSO EDILIZIA della Fiera del Levante, in via Di Maratona (angolo via Verdi) a Bari.

Apertura porte: ore 19:00 / Inizio live: ore 21:00

I parcheggi (acquistabili online su Ticketone.it) sono in via Verdi.

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Un ritorno atteso, potente, emotivo e necessario: il suono inconfondibile dei Litfiba approda anche a Bari, giovedì 2 luglio nel grande contenitore estivo nella Fiera del Levante, all’inizio di una lunga e articolata serie di grandi eventi musicali che faranno tappa nel capoluogo pugliese.

Dopo un lungo periodo di silenzio, la formazione originale della band fiorentina — Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo — torna insieme per celebrare i Quarant’anni di 17 Re, uno dei dischi più influenti e visionari della musica italiana. Un’occasione per rimettere in circolo le radici della loro storia e di un’intera generazione.

Il “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026”, prodotto e organizzato da MC2Live, è appena iniziato e si preannuncia come un evento, carico di energia e di emozione, per rivivere le atmosfere di un disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato i Litfiba tra i protagonisti della scena nazionale ed europea.

La scaletta del live ripercorre l’album nella sua totalita’ come non è mai successo in precedenza nella storia, oltre ai grandi classici che hanno segnato la storia dei Litfiba come “Instambul”, “Santiago”, “Eroi nel vento”, “La preda”, “Tex” e “Cangaceiro”.



Con l’avvio del tour, la band ha annunciato un’altra importante novità: durante questi concerti, verrà registrato un nuovo album live della band, che uscirà a novembre, ed è già disponibile in pre-order! L’ album intitolato “17 RE 1986 – 2026” conterrà la versione live di tutti i brani dell’originale disco “17 Re” e la title track “17 Re”, canzone esclusa all’epoca dalla tracklist originale e pubblicata solo quest’anno in occasione del 40mo anniversario e diventata negli anni una vera e propria leggenda per i fan.

Pubblicato nel 1986, 17 Re è il doppio album che ha rivoluzionato la scena new wave nostrana e definito l’identità della band, capace di fondere poesia, rabbia e sperimentazione. Secondo capitolo della Trilogia delle vittime del potere — insieme a Desaparecido e Litfiba 3 — resta un punto di riferimento della musica italiana. Con testi visionari e sonorità che spaziano dal rock più oscuro alla ricerca elettronica, 17 Re è diventato un manifesto di libertà creativa, capace di attraversare quarant’anni di storia senza perdere forza. Il tour non è una semplice celebrazione, ma un rito collettivo: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo riproporranno l’album in una veste inedita, accanto ai brani che hanno segnato la loro carriera — un repertorio che ha fatto la storia del rock italiano e continua a infiammare generazioni diverse.

BIGLIETTI CONCERTO disponibili online su vivaticket.it, ticketone.it, ticketmaster.it e Dice.fm, e (salvo esaurimento) direttamente all’ ingresso Agricoltura della Fiera del Levante dalle ore 18:00 del giorno del concerto.

BIGLIETTI PARCHEGGIO disponibili online su Ticketone.it

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