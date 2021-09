Da Battiato a Lucio Battisti, da De Gregori a Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Pino Daniele fino alla splendida voce di Mina passando per la musica di Vasco Rossi e Renato Zero. E’ il concerto che la Big Band Fol in Jazz della Fondazione Orchestra Lucana terrà venerdì 3 settembre alle 21 sulla Terrazza di Palazzo Lanfranchi, in cui percorrerà un itinerario ideale nella musica e nel tempo, evento promosso dall’associazione culturale “Il palcoscenico”.

L’orchestra sarà diretta dal maestro Giacomo Desiante e i brani dei protagonisti del cantautorato italiano saranno interpretati da Lorenzo Campani.

“Il racconto del Paese –si legge nella nota di presentazione– è passato dalla musica dei suoi interpreti più significativi che sono entrati nella storia non solo culturale ma anche sociale e civile dell’Italia. Valorizzarne il messaggio, è uno strumento importante che nella fase di ripresa che stiamo vivendo indica un percorso importante non solo per il mondo della cultura. La musica, sempre più spesso, è infatti l’espressione più diretta delle emozioni e dei sentimenti delle comunità che i cantautori hanno saputo esprimere.”

“Ripartire, per il mondo della cultura e della musica in particolare, era fondamentale – spiega Gianna Racamato presidente della Fondazione Orchestra Lucana – per questo la sinergia nata con il progetto ‘L’Italia torna a cantare’ grazie al sostegno della Provincia di Matera, è diventata un veicolo importante. La forza di questo settore, messa a dura prova dal lockdown torna anche sul palco di Palazzo Lanfranchi con un repertorio di grande prestigio che ripercorre la storia della musica italiana e con un titolo che non è casuale ma rappresenta un auspicio”.

“La cultura resta il veicolo fondamentale per la ripartenza di Matera – aggiunge il presidente dell’associazione Il Palcoscenico, Nicola Trombetta – Accanto a l patrimonio storico e architettonico della città rappresenta un elemento su cui costruire e lavorare per aumentare l’attrazione verso l’esterno e rafforzare gli elementi di crescita del territorio. Insieme alla Provincia credo che anche l’amministrazione comunale e la Regione dovrebbero sostenere questo settore che muove posti di lavoro e reddito. Il titolo stesso del progetto è per noi un invito a puntare sulla ripresa con uno sguardo di lungo respiro”.

Gli ingressi saranno consentiti nel rispetto delle norme anti-Covid

Posto unico 10 euro

Prevendita Cartoleria Montemurro: via delle Beccherie 69 Matera – 0835.333411