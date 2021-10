MATERA – La fotografia di Lamboglia sarà protagonista allo Spazio Gurrado. Il 28 ottobre prossimo, presso lo “Spazio Arte Gurrado”, sarà inaugurata una nuova mostra personale a qualche centimetro dalla Cattedrale materana. Ospite, questa volta, la fotografia d’Egidio Lamboglia. Il fotografo di Varese infatti allestirà una sua personale nei locali di via Duomo 3/5 della città dei Sassi, dal 28 ottobre al 7 novembre. Il titolo immaginifico e altamente sensoriale dell’appuntamento è “Liquida”. Ma la descrizione di presentazione con le parole più appropriate, dato in particolar modo il momento artistico che sta vivendo anche lui, non può che essere proprio dell’artista Pietro Gurrado. “Eterea è la presenza fotografia di Egidio Lamboglia. E prorompente sorpresa. Educata alla carta porosa. La forte centralità delle ombre floreali – spiega Gurrado, incantando e facendo fremere d’attesa per il taglio del nastro – dipinte astratte dall’immaginario seducente, meravigliante, non cela mai il vero soggetto. Aggregante e dilaniante è l’acqua che vela e svela. Neanche l’equilibrio si sottrae alla gravità. Più un gioco che un apparire”. Non è questo forse un invito imperdibile alla visione? “Le nebbie azzurrine e rade ingialliscono – scrive ancora Gurrado – fino al limite, che non c’è. Danno i rossi agli steli diafani, eleganti e furiosi, coi vortici riccioluti di luce e colore”. Una paesaggio oltre i paesaggi. “Eterea e chiassosa presenza quella di Egidio che adora la vista, il silenzio”, chiosa l’artista. Ed è subito immaginazione. Ben al di là della tattica dell’attesa, insomma. Se il materiale artistico che abbiamo rintracciato nella modulazione vertiginosa dell’esposizione e manifestazione dei social, significa qualcosa rispetto a quello che sarà esposto a Matera, abbiamo un nuovo cominciamento al quale badare. Non è la cura dei giorni che ci passa qualcosa da dirci o farci sentire, ma è, appunto, questa somministrazione di creatività improvvisa, imprevista, impalpabile perfino che ci concede di respirare meglio.