Lionetti all’ Unitep. Tanta storia sulla Balena Giuliana e non solo

Per gli allievi dell’Università della terza età e dell’educazione permanente l’opportunità di approfondire la storia del territorio attraverso una protagonista del passato, la Balena Giuliana, scoperta dal ricercatore e scrittore Gianfranco Lionetti che conosce palmo a palmo il territorio. L’appuntamento è per mercoledì 19 febbraio alle 17.30 presso l’aula magna dell’alberghiero ‘’ A. Turi’’ di Matera. Converserà con Lionetti, dopo il saluti del presidente Costantino Dilillo, la dott.ssa Mimma Giovinazzo Un incontro interessante, della Balena Giuliana e del suo scopritore abbiamo parlato in un precedente servizio https://giornalemio.it/cultura/la-balena-scoperta-20-anni-fa-lionetti-ricorda-e-riflette/. Per Lionetti parlano il rigore scientifico e la passione per la scoperta, la tutela, la valorizzazione di tanti beni ambientali, artistici, archeologici con la umiltà che contraddistingue il suo operato. Lo apprezziamo per questo. E’ una risorsa per Matera e per il mondo scientifico e auspichiamo che negli anni a venire possa raccogliere i frutti di tanto impegno.



COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 17,30 nell’Aula Magna dell’I,I,S, TURI di via Matarazzo a Matera, UNITEP presenta “Il ritrovamento della Balena Giuliana” incontro con il ricercatore e scrittore Gianfranco Lionetti, già funzionario della Sovrintendenza Archeologica di Basilicata, scopritore della famosa balena Giuliana, e autore di numerose pubblicazioni frutto delle sue ricerche sul territorio.

L’incontro, coordinato da Mimma Bruna Giovinazzo, Guida Ambientale Escursionistica Professionista, rientra nel programma di approfondimento della conoscenza del territorio che Unitep persegue attraverso i suoi numerosi corsi tenuti da professionisti e studiosi fra i più stimati.

Lionetti e Giovinazzo, insieme ad altri, sono docenti in Unitep nel seguitissimo corso “Conoscere la Basilicata”.



La cittadinanza è invitata.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative e partecipative, per la crescita culturale della popolazione di ogni età. La stagione culturale di Unitep per il 2025 prevede incontri di natura culturale e informativa con esponenti del mondo del sapere.