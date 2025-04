Lion Day a Matera con “Screening del diabete ed altre iniziative”

I Lions Club Matera Host, Matera Città dei Sassi e Leo Club Matera 2019, in collaborazione con l’Associazione Italiana Lions per il Diabete AILD, sabato 12 aprile dalle ore 9 alle ore 13 in Piazza San Francesco di Matera, effettueranno lo screening gratuito del diabete, la presentazione degli scambi giovanili e la raccolta degli occhiali usati. Saranno presenti -si annuncia in una nota- “i presidenti del Lions Club Matera Host e Matera Città dei Sassi rispettivamente Angela Barbaro e Pino Sicolo, il presidente del Leo Club Matera 2019 Carmen Cornacchia, la responsabile Distrettuale del Progetto Scambi Giovanili e Campi Lions Maria Martino e la dott.ssa Dominique Cerrone, dirigente medico U.O.C. Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Lo screening del diabete è un modo importante per aiutare le persone a comprendere il loro rischio di contrarre la malattia o addirittura di averla contratta senza saperlo e ciò allo scopo di rendere le comunità più sane. Nel breve termine gli screening aiutano i cittadini a conoscere il diabete e a comprendere il loro stato di salute attuale. Le persone, interessate a sottoporsi al test glicemico, devono presentarsi a digiuno. La presentazione del Progetto Scambi Giovanili ha l’obiettivo di far conoscere la valenza formativa di un’esperienza vissuta all’estero dai giovani. Il programma Scambi Giovanili consente ai giovani di conoscere altre culture viaggiando, recandosi in uno degli Stati dell’Unione Europea, o in alcuni Stati extraeuropei, attraverso la permanenza in una famiglia Lions ospitante o all’interno dei campi per un periodo compreso fra due e quattro settimane. Infine, i soci Lions provvederanno alla raccolta degli occhiali usati che continuerà potendo conferire gli stessi in alcuni esercizi commerciali distribuiti in città. Come è noto da anni il Lions International provvede alla raccolta e riciclaggio degli occhiali usati da destinare nelle aree povere del pianeta dove milioni di persone vivono nella completa cecità che a volte può essere prevenuta con il semplice uso di occhiali adatti.”

