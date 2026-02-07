L’intensità di “Otello” al Teatro Festival Ferrandina- A Mimì

Mercoledì 11 febbraio, il Teatro Festival Ferrandina-A Mimì accoglie una delle proposte più attese della stagione: Otello, una nuova e intensa rilettura del capolavoro shakespeariano firmata da Giorgio Pasotti, con una drammaturgia originale di Dacia Maraini. “Lo spettacolo -sottolinea una nota- riporta al centro della scena la relazione tra Desdemona, donna libera, coraggiosa e capace di sfidare le convenzioni, e Otello, lo straniero amato contro ogni pregiudizio. La loro storia d’amore, luminosa e fragile, si incrina progressivamente in una spirale di sospetto, manipolazione e violenza. Una dinamica che risuona con forza nel presente, interrogando il pubblico su temi come identità, potere maschile, libertà femminile e responsabilità emotiva. A interpretare Otello è Giacomo Giorgio, volto amatissimo dal pubblico per Mare Fuori, qui impegnato in un ruolo complesso e magnetico, capace di restituire tutta la vulnerabilità e la furia del personaggio. La regia di Pasotti, essenziale e incisiva, guida gli attori in un percorso emotivo che rinnova il mito tragico senza tradirne la potenza originaria. Una produzione che restituisce a Shakespeare la sua attualità più bruciante, mettendo in luce la fragilità dell’animo umano e la forza – spesso disarmata – dell’amore. Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00. Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4. I biglietti sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/otello-11-febbraio-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28138.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30. Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.”

