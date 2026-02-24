Libri inCammino…dal 27 febbraio al 2 marzo tra città, paesi e Murgia

Se pensavate che Paola Saraceno e l’impresa sociale Mewe se ne stessero a dormire sugli allori, dopo quanto fatto lo scorso anno con la interessante e coinvolgente rassegna ”Devoti in Devozione”, beh non conoscere l’energia di quel moto perpetuo che è Paola. E così con ”Libri inCammino” rieccola a percorre luoghi ”normalmente poco accessibili o chiusi, che ottime letture di libri di viaggi/escursioni invitano a esperire”. E l’esordio è venerdì 27 febbraio, alle 18.00, a Matera, presso la libreria Mondadori di Antonio Sacco (Tony) in piazza Vittorio Veneto . Si comincia con il tris di libri di viaggio anche interiore del professor Antonio Corvino. Il resto è nel programma. Annotate e prenotatevi. Gli spazi hanno posti a numero limitato…



IL PROGRAMMA

🚶‍♀️Libri inCammino per luoghi normalmente poco accessibili o chiusi, che ottime letture di libri di viaggi/escursioni invitano ad esperire.

Ecco gli appuntamenti del lungo finesettimana dal 27 febbraio al 2 marzo, qualunque sia il meteo💦🌞

👁 Matera 27 febbraio ore 18 in Mondadori Bookstore, ritorna il prof Antonio Corvino con il suo tris di libri di viaggio anche interiore, presentati da Paola Saraceno (giornalista e cooperante in MEWE Impresa Sociale) e Roberto Di Trani (artista).

🚶🚶‍♀️👨‍👩‍👧‍👧1 e 2 Marzo

Libri in Cammino:

“La via Micaelica della Murgia: 1^ e 2^ tappa

MeWe soc coop sociale di comunità invita insieme ad AlGraMa’ APS, Ass. Lo Scrigno di Pandora, Percorsi Guidati.

Ecco il dettaglio

Domenica 1 Marzo ore 10 ritrovo nel rione Serra Venerdì presso Largo Sant’Agnese n.13.

🪄Guida Giovanni Ricciardi (percorsi guidati).

Murgia Materana, escursione a Serra Sant’Angelo e visita della grotta di Sant’Angelo lo Mense Serra Sant’Angelo: ore 10/12.30

Pranzo a Montescaglioso

14.30/17 Montescaglioso: escursione nel centro storico e visita dell’Abbazia di Sant’Angelo

[Contributo a persona 35 euro comprensivo di contributo per guida, pranzo e ingresso Abbazia di Montescaglioso]

Lunedì 2 Marzo

Ritrovo ore 10.30 in Masseria Jesce Teatro della memoria ( Altamura)

Racconto di Emar Orante ( lo Scrigno di Pandora), Giuseppe Marvulli e Michele Gismondi (AlGraMa’ APS)

Escursione a Murgia Catena e visita della grotta di Masseria ore 10.30/12.30

Pranzo comunitario in MasseriaJesce

Ore 14 a Gravina in Puglia: escursione nel centro storico e visita della chiesa rupestre di Sant’Angelo delle Grotte.

Contributo euro 15 ( con pranzo al sacco)

Prenotazione necessaria per organizzarci al meglio, con escursioni guidate in punta di ricerca e amore per luoghi e persone

Paola, Giovanni, Donato, Vincenzo, Michele.

Prenotazioni via whattap al 338 9336599 fino a esaurimento posti ( max 25)”.