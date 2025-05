L’I.T.C.G. “ Loperfido- Olivetti” di Matera contro la fame nel mondo e per la pace

La corsa contro la fame, indetta da “Azione contro la fame”, organizzazione umanitaria

internazionale leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame e patrocinata dal CONI vedrà, per la quarta volta consecutiva, l’adesione dell’I.T.C.G. “ Loperfido- Olivetti” di Matera. “L’iniziativa -si spiega in una nota- si inserisce quest’anno nella due giorni dedicata dall’istituto alla pace e ai diritti umani, nell’ambito del “Festival della Pace” e della “Settimana Civica” indetti dalla “Rete di scuole di pace” dal 25 aprile al 9 maggio 2025 per celebrare anniversari importanti quali l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia, gli ottant’anni dalla fine della II guerra mondiale e la nascita dell’Europa. Il Loperfido Olivetti ha puntato sul protagonismo degli studenti per organizzare la due giorni e favorire un significativo rafforzamento delle loro competenze di cittadinanza. Il 6 maggio, dopo aver allestito nell’atrio della scuola spazi di riflessione con immagini, simboli e test sulle tematiche di maggiore attualità quali migrazioni, guerra, sicurezza e lavoro, gli studenti di tre classi dedicheranno in aula magna, alla vigilia dell’apertura del Conclave, un loro personale ricordo e ringraziamento a Papa Francesco. Quindi esamineranno alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei diritti Umani riflettendo sul ruolo dell’ONU nella risoluzione dei conflitti internazionali, sul senso della pace in questo tempo di guerre, sulle violazioni più significative dei diritti umani. La formula sarà quella di un racconto condiviso coordinato dalla prof.ssa D’Uggento Antonella con la collaborazione del prof. Raffaele Marra, che utilizzerà più registri comunicativi, dalla musica al canto, alla lettura di testi, alla documentazione giornalistica. Il 7 maggio, le tre classi organizzatrici dell’evento insieme ad altre 9 classi si recheranno al campo scuola per l’ormai consueto appuntamento con lo sport e la solidarietà. Traducendo in azioni concrete e buone pratiche i principi e valori interiorizzati useranno le loro gambe per sensibilizzare sulla crisi alimentare in un momento storico in cui in molte parti del mondo sono ben visibili le catastrofiche conseguenze del ricorso alle armi.

