“LA PREZIOSA AVVENTURA” è un racconto realizzato dagli alunni di 4 anni della Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” che sarà protagonista di un evento che si terrà sabato 26 Maggio alle ore 19:00 presso Palazzo Viceconte con il patrocinio del Comune di Matera.

“Arricchiti dall’esperienza della visita ai siti aperti dalla Delegazione FAI di Matera nella nostra città -si spiega in una nota- gli alunni hanno acquisito la consapevolezza della tutela dell’ambiente sviluppando una coscienza civica che verrà consolidata nel tempo.

Così l’idea di realizzare una storia per Kamishibai, antichissima forma di narrazione giapponese, si è trasformata in un racconto. Le maestre hanno guidato i piccoli alunni nella realizzazione di una storia, che si snoda tra le vie di un’antica città madre, tra i rivoli di un bene prezioso: l’acqua.

… perché è nel prendersi cura che si diventa grandi.

Protagonisti della serata saranno i bambini e le bambine che hanno dato forma alla preziosa avventura.

L’evento si terrà sabato 26 Maggio alle ore 19:00 presso Palazzo Viceconte a Matera con il patrocinio del Comune di Matera.

Introdurranno:

Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata

Tiziana D’Oppido, Assessore alla Cultura – Comune di Matera

Valeria Piscopiello, Assessore alle Politiche Sociali e Scuola – Comune di Matera

Interverranno:

Michele Ventrelli, Dirigente Scolastico – IC Ex S.M. “Giovanni Pascoli”

Genoveffa Capuzzi, Insegnante Scuola dell’Infanzia – IC Ex S.M. “Giovanni Pascoli”

I piccoli alunni della sezione II C Scuola dell’Infanzia – IC Ex S.M. “Giovanni Pascoli”

Si ringrazia per l’evento:

Palazzo Viceconte – Matera

Con il sostegno di:

Auto 3 Multimarche

Cooperativa Lavoro Sociale

Matera Sport Accademy

Palazzo del Duca

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

Per info visitare la pagina facebook del FAI Basilicata e dell’Istituto Comprensivo Pascoli Matera.”