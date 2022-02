LUCCA – Vago per piazze. Premendo un attimo in quella calma e aperta della Cattedrale di San Martino.

La mia attesa non è per il pranzo, bensì per accedere alla mostra Levi/Ragghianti. E qui, proprio esattamente qui, ho capito d’aver ragione su tutto. Superata la ruota degli esposti in opera quando questa struttura era un monastero, spunta il sicuro cortile del Complesso monumentale di San Michelotto. E le indicazioni della mostra che attendo di studiare: “Levi e Ragghianti. Un’amicizia fra pittura, politica e letteratura”. Dove insomma ho saputo bene quanto fondamentale e potente è il pittore Carlo Levi. Quanto la sua forza sia più attuale e necessaria perfino a quelle persone capaci di parlare nuovamente di “passatismo”.

Premesso che del Ragghianti avevo imparato qualcosa grazie al fortunato incontro col saggio di Davide Pugnana, storico della critica d’arte, “Voci dal mondo dell’arte”, ora posso intanto dire che questo eminente storico dell’arte e intellettuale antifascista, lo dico ché per questa ragione pago una pena anche lui, di spicco, ebbe un rapporto intenso, amicale e intellettuale, con lo scrittore, poeta e pittore torinese confinato in Basilicata. Un rapporto cominciato nel 1936. Saldatosi con l’adesione d’entrambi, appunto, al Comitato toscano di liberazione nazionale.

Questa mostra, ideata e organizzata in occasione del quarantennale del Centro Studio Ragghianti e che cade anche nel centoventesimo anniversario della nascita di Carlo Levi, è composta da ben 5 sezioni; ognuna a suo modo obbligatoria per capire il percorso: del rapporto, dell’artista e di loro durante diversi momenti storici. Attività che poi il compendio in forma di catalogo porta addirittura a sublimazione, ricorrendo a un appartato di saggi critici in grado di svolgere funzione di dialogo nel dialogo, cioè d’aggiungere ai percorsi personali di Levi e Ragghianti, più quello comune, il legame con altri intellettuali e artisti del tempo.

L’antologica a tema è composta da documenti d’archivio, fotografie, disegni e un nucleo di circa cento opere di Levi.

Il settore messo a disposizione delle creazioni del Levi negli anni della formazione del Levi, non possono che evidenziare alcuni segni che si faranno distintivi. Il retroterra del legame coi paesaggi, tanto per cominciare. Che poi è evidentemente elaborato al segno grafico del senso provvidenziale imparato con le svolte della vita, quindi delle maturazione. Parigi sarà un giorno anche, in qualche misura, un micro-mondo lucano che lui non aveva previsto. Per fortuna. Il cominciamento saprà di primi incontri con le regole degli studi politici, dunque gli incontri con grandi figure. Dai Rosselli a Turati. Fra Ginzburg e Nicola Chiaromonte, certo. E le influenze che aumentano la materia nel carico della pennellata hanno già nomi precisi. Parlano italiano, un poco (Casorati, Persico). Ma nel mentre salgono tutte le varianti dei locali in moto sulla penombra della Senna.

Piange il cuore, subito. A toccare i quadri dedicati nella seconda vita vissuta poggiata in sala. Per i ritratti di Cancogni e Montale. Ma soprattutto nello scoppio dell’omaggio a Bobi Bazlen. Come spostarmi però da quel padre con la spalla un poco tirata e il fondo pulito da tutto il resto degli inconvenienti di sorta? Intanto del pieno della lotta partigiana. Con i nudi che fanno folgorazione. Si mettono di traverso alla strada, questi corpi nudi. Mi tengono e riportano a tutta la materialità, non a caso corporale. Come di corposa sospensione di certe significanti flessioni. Mute mutazioni, in un certo senso.

Con il passaggio della sezione di Cristo si è fermato a Eboli il ragionamento sul paesaggio cerca di insegnare qualcosa ad approssimativi curiosi dell’arte, parodie di studiosi che tante volte si eccitano per le foto dei campi di grano. E il caso di specificare, spiegare addirittura, quanto dove e come Levi sente l’immagine e la trasfigura nei vortici spiritati di pochi e santi colori, nel nero segnante che riporta in stato di sveglia tanto il “bambino lucano” quanto le vecchie le camere a tre strati e i coniuganti animali. Vedi, per esser più chiari, le litografie che illustreranno il fortunato romanzo. Postume, diciamo. Tutt’altro, invece, che posticce.

Carlo Levi, attuale di certo più degli attuali abbiamo capito già fin qui, in quanto tutt’altro che vittima d’immobilismo delle creatività, sempre più sicuro di sé insomma sempre più distinguibile, è il contrario dell’unicità. E la multiforme diversità. Il suo pensare sulla tela approfondisce una costruzione d’affinità con temi e soggetti diversissimi e diversamente rinnovati. Allora le nature morte si fanno carico del “pane francese”. Tanto per lanciare la citazione alla stregua dei più colti. Tutto ciò, e non lo ripeteremo, quando e come sta lavorando per il cinema. O addirittura provando ipotesi di marchi pubblicitari. Detto ciò, invito i polemici a guardare l’autoritratto del piano superiore. Davvero capace d’essere regalo a Modigliani con tratto leviano. Seppur io sono innamorato di “Donne furenti”.

Carlo Levi è morto. Resterà al mondo la sua arte.

“Levi e Ragghianti. Un’amicizia fra pittura, politica e letteratura”, mostra, Lucca – Fondazione Licia e Carlo Ludovico Ragghianti (Complesso Monumentale di San Micheletto, via San Micheletto n. 3) – 17 dicembre 2021/20 marzo 2022; “Levi e Ragghianti. Un’amicizia fra pittura, politica e letteratura”, catalogo della mostra, a cura di Paolo Bolpagni, Daniela Fonti, Antonella Lavorgna, con ill. e fot., Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte (Lucca, 2021), pag. 216, euro 25.00; “Voci dal mondo dell’arte. Da Marangoni a Michaud”, di Davide Pugnana, GD Edizioni (Sarzana, 2021), pag. 270, euro 15.00.