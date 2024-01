Letture ad alta voce di “Nati per leggere” al presidio per la Biblioteca T.Stigliani

Continua il presidio presso la biblioteca provinciale Tommaso Stigliani di Matera, dove si moltiplicano le iniziative per alimentare la lotta in corso per la sua sopravvivenza. Nella nota che segue, il Coordinamento regionale, gli operatori e i volontari di Nati per Leggere Basilicata annunciano che, domenica 4 febbraio, daranni vita (dalle 11:30 alle 12:30) add un ciclo di letture condivise ad alta voce. “La lenta agonia della Biblioteca Provinciale T. Stigliani di Matera. Nati per Leggere Basilicata – presidio di Matera dice di NO!” – questo il titolo di un comunicato stampa che già molto tempo fa Nati per Leggere Basilicata inviava agli organi di stampa.

È molto triste che lo stesso titolo, a distanza di tempo, sia la perfetta descrizione di uno stato d’animo tutt’altro che superato, che sia tristemente in linea con la amara realtà che inonda le pagine dei nostri giornali e dei nostri social quotidianamente, ormai.

Avevamo scritto tempo fa, parafrasando Leonardo Sciascia, che “una biblioteca è una cosa: ci si può passare accanto, la si può guardare soltanto, ma se la si scopre, se ci si entra e la si attraversa, tutto ciò che conserva diventa un mondo”.

Per noi di Nati per Leggere Basilicata-Matera, la Biblioteca Provinciale “T. Stigliani” è un punto di riferimento, così come lo è stata per tante generazioni di cittadini. Un luogo di aggregazione e crescita che rende la comunità più libera e consapevole.

Ci rattrista l’idea che nella città di Matera un presidio culturale di prestigio e di valore inestimabile stia morendo lentamente, agonizzante.

La nostra biblioteca lotta per la sopravvivenza e noi abbiamo il dovere di sostenerla, augurandoci che presto possa tornare pienamente fruibile, che presto possa essere di nuovo “un’alleata preziosa”, per garantire a tutti i bambini della comunità locale il loro diritto alle storie. Ed è per questo motivo che DOMENICA 4 FEBBRAIO, dalle ORE 11:30 alle ORE 12:30, aspettiamo bambini e famiglie per un evento di letture condivise ad alta voce. Ci vediamo sotto i portici della biblioteca in piazza Vittorio Veneto.”

Dalla pagina facebook del presidio rileviamo, inoltre, che “Domani 1° febbraio e venerdì 2 febbraio, inoltre, a partire dalle 10:30, ben 180 studenti della scuola media “N. Festa” animeranno con il loro entusiasmo i portici della Biblioteca Provinciale “T. Stigliani” mediante letture condivise e confronti letterari: storie per aprire il cuore e la mente Sono ragazzi già educati al grande valore della Lettura. Per dieci anni, infatti, hanno fatto parte delle Giurie Nazionali del Premio Strega Ragazzi prima e ora sono stati inseriti nella Giuria del Premio Letteratura Ragazzi di Cento. Ringraziamo il corpo docenti e, in particolare, Silvia Palumbo e Vanessa Vizziello per la preziosa collaborazione.”

E non dimentichiamo di firmare e far firmare, anche a parenti e amici che vivono fuori Matera la petizione che trovate a questo link: https://www.change.org/p/salvate-la-biblioteca-provinciale-t-stigliani-di-matera?fbclid=IwAR3oJE85PPGSjGm0FwLtVnldw-PdO3v6cJx20iVLZNjmrWrMSPpwrcylO4Y e che al momento in cui scriviamo ha raggiunto 26.874 sottoscrizioni…..ma bisogna arrivare almeno a 50 mila.