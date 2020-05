Avere la testa al gioco, se la intendiamo come voglia di divertirsi, far divertire, scherzare quanto basta e poi tornare a fare le cose serie…come dicono le persone assennate e con la testa sulle spalle. Ma se è un vizio che vi fa perdere soldi e testa e rovina la vostra vita e quella altrui beh, allora, non vi resta che vivere e seguire il talk show che zio Ludovico ha organizzato sulla sua pagina facebook per le 18.15 di domenica 3 maggio. Con lui interverrano il regista Vieri Brini, lo psicoterapeuta e criminologo Mauro Croce e Gabriele Mari…sul tema ” L’emozione del gioco. Talk sul gioco d’azzardo patologico’. Il logo delle slot machine raffigurato sul manifesto con la frutta che si deve allineare, se la fortuna arride, è il ”La” per capire dove arriva l’azzardo, approdato a piene mani su web con linee di credito inentivanti e card da ricaricare, senza dimenticare le APPlicazioni che tengono sempre connessi. La vita è tutta un gioco? Ma non giocatevola con patologia. Prima di assistere al talk show seguite alle 17.00, stessa pagina FB, il film ” Rifiutati dalla sorte e dagli Uomini”. E se proprio volete giocare,sceglietene uno da tavola della tradizione come il Monopoli o, meglio, Monopòli. Le banconote sono di carta…e il gioco vi tiene svegli tra Probabilità e Imprevisti.