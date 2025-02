L’Elisir d’Amore, riduzione dell’opera lirica di Gaetano Donizetti, Teatro Pime Milano

Il Teatro Pime di Milano, via Mosè Bianchi 94, ospiterà una speciale riduzione de “L’Elisir d’Amore“, celebre opera lirica di Gaetano Donizetti, domenica 23 febbraio 2025 alle ore 17:00. Lo spettacolo, con costumi, scenografia, movimenti scenici e musica dal vivo, è parte del Progetto OperaBreve curato da Altea Pivetta. L’evento fa parte della stagione 2024-2025 del Teatro Pime di Milano. “Messo in scena per la prima volta a Milano nel 1832, L’Elisir d’Amore -si legge in una nota- è una delle opere più amate del repertorio lirico grazie alla sua freschezza, alla brillantezza della scrittura musicale e alla vivacità della trama. L’azione si svolge in un piccolo villaggio dei Paesi Baschi alla fine del XVIII secolo, dove il giovane e timido contadino Nemorino è segretamente innamorato della bella e capricciosa Adina. Nel tentativo di conquistarla, si affida alle promesse del ciarlatano Dottor Dulcamara, che gli vende un misterioso elisir d’amore. Nel frattempo, il tronfio e sicuro di sé Sergente Belcore cerca di conquistare la ragazza, scatenando una serie di malintesi e situazioni esilaranti. L’opera, su libretto di Felice Romani, racchiude alcune tra le più brillanti arie e brani del repertorio operistico, che ancora oggi incantano il pubblico con la loro freschezza e bellezza senza tempo. La scenografia è stata realizzata dai ragazzi dell’Istituto Penale Cesare Beccaria di Milano in collaborazione con la Fondazione Rava, un progetto che unisce arte, cultura e impegno sociale.” “Siamo lieti di ospitare L’Elisir d’Amore al Teatro Pime, un’opera che incarna perfettamente il connubio tra leggerezza e profondità emotiva”, ha sottolineato Andrea Zaniboni, direttore artistico del nostro Teatro. “Questa produzione conserva intatta la magia dell’originale, offrendo una rappresentazione coinvolgente e adatta a tutti, dagli appassionati d’opera ai neofiti che desiderano scoprire il fascino del melodramma italiano”. Il comunicato stampa specifica che: “I biglietti da € 12 a € 17 sono disponibili online teatropime.it_elisirdamore oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano. Per chi lo desidera, è anche possibile abbonarsi al Teatro Pime scegliendo una delle seguenti modalità: – 5 ingressi: Abbonamento 5 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 65; – 3 ingressi: Abbonamento 3 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 40. L’abbonamento agli spettacoli, consigliabile per la sua convenienza, si può acquistare online: www.teatropime.it/biglietteria oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano. Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo con culture. Il Teatro Pime è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.