Da Ferrrandina (Matera) a Isola Capo Rizzuto (Crotone) con il suo fedele Bibliomotocarro, un APE Piaggio carico di libri per tutte le età, musica e pannelli istoriati, per ricevere un premio ambito -L’Aragona- che intende accrescere la sensibilizzazione verso la legalità, il senso civico e la cultura del territorio . E il maestro Antonio Lacava se l’è meritato per la cura e la dedizione dimostrata nel diffondere la cultura verso le nuove generazioni”. Un riconoscimento che rafforza, come abbia riportato in altro servizio, il rapporto tra territori del Mezzogiorno dalla cultura millenaria e che possono insieme dare una prospettiva diversa, concreta a tanti giovani costretti a emigrare. La prima edizione del Premio, svoltasi la scorsa settimana, nella cornice del Castello Aragonese di Le Castella, è stata voluta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, con l’obiettivo di farne un appuntamento prestigioso, del territorio.



E merito per la riuscita organizzazione dell’evento, presentato e con tanti spunti di riflessione dal giornalista Francesco Oliverio, va a due figure che si sono spese e non poco per l’Aragona. Sono l’Ing. Mercurio e il dottor Guglielmo Liò…già al lavoro per la seconda edizione. E veniamo agli altri premiati, noti per essersi distinti in diversi settori o per gesti segnalati dalla cronaca.

Sono Gaetano Grasso, presidente onorario della federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) con la motivazione “esempio vivente di chi con coraggio da sempre contrappone giuste azioni alla sopraffazione che affligge parte della società” , l’ambulante crotonese di adozione e cavaliere della Repubblica Mustafa El Aoudi, che nel 2018 ha salvato la vita ad una dottoressa dell’Ospedale civile di Crotone, aggredita da un uomo armato di cacciavite, Antonio Marziale, fondatore e presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, impegnato nella lotta alla pedofilia e il questore di Palermo, il calabrese, Renato Cortese, “per il suo impegno costante affinché la legalità e il senso di giustizia prevalgano sempre tra gli uomini”



E un premio, è andato anche al sindaco Maria Grazia Vittimberga per quanto fatto- come tanti collegi del Paese- durante la pandemia da virus a corona. L’Aragona consegna all’archivio del Premio una prima edizione ricca di spunti, contenuti, di storie positive per un Mezzogiorno che ha tante pagine di legalità, altruismo, cultura, impegno sociale ed economico da far conoscere e valorizzare.