LECCE: Tutto pronto per la prima edizione del Salento Safety Congress

Tutto pronto a Lecce per Salento Safety Congress, meeting dedicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con talk, momenti di incontro e confronto, corsi e tavoli di consulenza. Venerdì 14 marzo (dalle 9:00 alle 18:00 – info, programma e iscrizioni salentosafetycongress.it) le sale di Torre del Parco a Lecce ospiteranno la prima edizione della manifestazione ideata e promossa da Ma Consulting and services srls, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, con il coordinamento di Andrea Maio. “L’appuntamento -si legge in una nota- rappresenta un’importante occasione per affrontare in maniera incisiva e innovativa il tema con esperti e addetti ai lavori di rilievo nazionale che offriranno contributi di valore, esplorando nuovi sistemi e metodologie per integrare la sicurezza nei valori e nelle pratiche quotidiane delle organizzazioni. L’obiettivo è quello di superare le inefficienze del settore, proponendo un approccio più consapevole, pragmatico e umano, capace di promuovere una cultura della sicurezza partecipativa e condivisa. Saranno affrontati temi chiave come l’empatia, il coinvolgimento attivo di tutti i livelli aziendali e l’importanza di una prospettiva multidisciplinare che coniughi competenze tecniche, gestionali e comportamentali. PROGRAMMA MATTINA:

Alle 9:00 la prima parte del Congresso, moderata dall’attore e presentatore pugliese Antonio Stornaiolo, si aprirà con i saluti di Loredana Capone (presidente del Consiglio regionale della Puglia), Saverio Congedo (parlamentare), Giuseppe Gigante (direttore Inail Puglia), Lorenzo Cipriani (responsabile Processo Prevenzione Inail Puglia) e Adriana Poli Bortone (sindaca di Lecce). Interverrà anche Filomena D’Antini, Consigliera nazionale di parità, figura istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la promozione e il controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro, che terrà un intervento su “Parità di genere e condotta discriminatoria”. Fino alle 13:00 si alterneranno poi Lorenzo Fantini (consulente ed ex dirigente del Ministero del Lavoro), Nico Larocca (esperto di dispositivi di protezione individuale), Rita Somma (sociologa della sicurezza), Pietro Maria Di Giovanni (avvocato cassazionista e formatore), Matteo Massironi (psicologo ed esperto in sicurezza comportamentale), Francesco Sgaramella (divulgatore e TEDx speaker), Daniele Manni (vincitore del Global Teacher Award 2020). PROGRAMMA POMERIGGIO:

Nel pomeriggio spazio alle sessioni parallele con due corsi di alta formazione, otto tavoli di consulenza tematici, un seminario antincendio e un momento d’incontro. Dalle 14:00 alla 18:00 spazio ai corsi “Preposti per la sicurezza sul lavoro” (Sala Isabella D’Aragona) con Vivietta Bellagamba e Maria Di Folco, e “Teorico|Pratico Dpi III Categoria e lavori in quota” (Sala Prison Hall) con Gaspare Barracchia (Irudek Group), Ettore Varotto (JSP), Antonio Ianniello (SCAIT), Alfredo Capone (Vestibology Medical), Francesco Pergola e Rosario Messina (Desal Safety). Dalle 15:00 alle 18:00 nel Salone delle Feste saranno attivi gli otto tavoli di consulenza: “Igiene posturale: Vdt, Mmc, stress lavoro correlato” con Emanuele Toso (chinesiologo clinico, massoterapista, osteopata – Back School programma Toso); “La sicurezza basata sui comportamenti” con Matteo Massironi (psicologo, formatore, esperto in sicurezza comportamentale e Behavior Based Safety); “Compliance aziendale e sicurezza sul lavoro: strategie e responsabilità” con Pietro Maria Di Giovanni (avvocato cassazionista e formatore); “I rischi della figura Rspp” con Andrea Giatti (responsabile Sviluppo Commerciale Ciba Brokers Spa), “Responsabilità penale degli Rspp Aspp nell’attuale contesto normativo” con Salvatore Pisani (avvocato penalista specializzato in diritto penale dell’economia e della impresa); “Lavoratore eccentrico: rompere gli schemi rendendo i lavoratori protagonisti” con Daniele Manni (vincitore dell’edizione 2020 del Global Teacher Award, il “premio Nobel” degli insegnanti); “Fabbrica sicura – dallo scampato pericolo alla sicurezza proattiva: l’importanza della gestione dei near miss” con Pietro Vivone (presidente nazionale Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori e Segretario Generale Sindacato dei Rappresentanti di Interessi Parlamentari); “L’importanza dei regolamenti europei nella tutela dell’esposizione della popolazione a chemicals: conoscere per prevenire” con Bruno Lorenzo Totaro (medico del Lavoro presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce e referente territoriale della vigilanza sulla Sicurezza Chimica). Dalle 16:00 alle 18:00 nella Sala del Principe l’ingegnere Francesco Saverio Ciani terrà un seminario, a cura di Veryfire, sul tema “Due diligence antincendio: analisi e soluzioni per una protezione sicura ed efficace”. Dalle 15:15 alle 18:00 le scuderie accoglieranno anche un momento di incontro con il “Club degli RSPP”, coordinato da Salvatore Strino (Rspp di Bridgestone), per favorire e promuovere i rapporti di collaborazione e conoscenza tra gli addetti ai lavori del settore sicurezza. «Il Salento Safety Congress rappresenta una svolta fondamentale per il nostro territorio, un’occasione unica per affrontare le sfide della sicurezza sul lavoro con un approccio innovativo e umano. L’obiettivo è costruire una cultura della sicurezza condivisa, non imposta dall’alto, ma vissuta e integrata nei valori e nelle pratiche quotidiane delle organizzazioni», per Andrea Maio, coordinatore di Salento Safety Congress che aggiunge: «Questo evento, con talk di esperti, momenti di confronto e tavoli di lavoro, non è solo un punto d’incontro per gli addetti ai lavori, ma un’opportunità per proporre soluzioni concrete e nuove prospettive. La partecipazione di figure di rilievo nazionale sottolinea l’importanza del Congresso e la necessità di un impegno collettivo per rendere la sicurezza un valore condiviso e una priorità assoluta». I PARTNER:

La prima edizione di Salento Safety Congress è organizzata da Ma Consulting and services srls in collaborazione con il main sponsor Direzione Lavoro – Agenzia per il lavoro, con il patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Consigliera Nazionale di Parità, Consiglio Regionale della Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Inail, Asl Lecce – Puglia Salute, Ordine degli ingegneri e Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce e Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati. I partner sono Pi Greco Solutions, Sea – Servizi ecologici ambientali, Desal, NetAmbiente, Ecologica, Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza Servizi di Protezione e Prevenzione, ALEA – Associazione locale esercenti alimentaristi, FedApi – Federazione artigiani e piccoli imprenditori, VeryFire, i partner scientifici Back School – Programma Toso, Vestibology Medical, il partner tecnologico Salero innovation e il soggetto formatore Firas – Spp.”

