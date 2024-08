Le Vibrazioni, Palma, i Musici, Pfm, Krikka Reggae, Arisa, Colapesce e Dimartino nei concerti di fine estate

Erano e restano i piccoli centri delle festa patronali, delle sagre del cinghiale, della pasta, di focacce e del vino, per citarne alcuni, a tenere alta la bandiera dei concerti di piazza, gratuiti, per stare insieme e far conoscere realtà che avrebbero bisogno di sostegni adeguati per contrastare lo spopolamento, cominciando da una rete idrica e da trasporti adeguati, di uno sportello bancario e di un ambulatorio comprensoriale per curarsi. La Musica per una data fa dimenticare queste cose. E così ce n’è per tutti i gusti, come abbiamo avuto modo di vedere spulciando tra i programmi dei cartelloni delle estati nei comuni di Basilicata, soprattutto, ma anche della vicina Puglia. Concerti musicali di vario genere(leggera, classica, jazz, rock, swing ecc) che abbiamo elencato per date. Alcuni sono davvero unici per altri l’attenzione è di nicchia, tra cabaret, teatro e altro genere di animazione. Lo abbiamo fatto volentieri partendo da Matera dove la stagione dei concerti, per le arcinote situazioni organizzative tra Cava del Sole e il parco del Castello, hanno fatto archiviare una annata da dimenticare. Senza programmazione, esperienza, cultura di impresa si resta al palo. Questo nella città dei Sassi continua a mancare. Serve una direzione artistica degna di tal nome, altrimenti saremo fermi a mercatini specializzati e agli eventi dell’ultima ora di Capodanno, per l’autoconsumo locale. Così non si fanno né promozione e né turismo. E ora le date dei concerti.



17 agosto

A Matera, ore 21.00, piazza Montegrappa Borgo La Martella, concerto ‘’ Serenata d’amore’ per orchestra d’archi a cura dell’Orchestra sinfonica della Magna Grecia Krikka reggae, ore 21.30, in concerto a Metaponto nell’ambito del Metaponto Beach Festival, a Grottole ore 21.30 concerto de I Gemelli di Guidonia, a Senise (Potenza) concerto in piazza di Bianca Atzei e Chiara Galiazzo



18 agosto

A Tricarico , ore 21.00, piazzale del Castello, concerto ‘’ Serenata d’amore’ per orchestra d’archi a cura dell’Orchestra sinfonica della Magna Grecia Ferrandina, ore 22.00, piazza Plebiscito concerto de ”Le Vibrazioni”. A Colobraro, ore 21,30, concerto de ‘’I Tarantolati di Tricarico’’A Venosa, ore 22.00, è di scena Anna Tatangelo, a Sarconi Serena Brancale, Uccio de Santis ore 21.30 ad Albano di Lucania, a Trecchina, ore 21.30, piazza della Ferraina spettacolo teatrale ‘’ Buonasera a tutti- dai miei disordinati appunti’’ di Beppe Barra

19 agosto

Salandra, ore 22.00, piazza San Rocco, concerto di Chiara Galiazzo. Sarconi(potenza) ore 22.00 concerto della Bandabardò&Cisco. A Bernalda, ore 21.00, piazza San Bernardino concerto ‘’ De Andrè e i cantautori genovesi’’ a cura dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

20 agosto

Marconia di Pisticci ore 21.00,piazza Elettra, concerto ‘’ De Andrè e i cantautori genovesi’’ a cura dell’Orchestra Sinfonica di Matera.

Oppido lucano -ore 21.30- piazza Salvo d’Acquisto-I Musici (band storica di Francesco Guccini) in concerto

Corato ( Bari) – ore 21.30- piazza Cesare Battisti- Colapesce e Dimartino in concerto



21 agosto

Montescaglioso, ore 21.00, piazza Roma concerto di Giuliano Palma. Matera – ore 21.00- giardino Hotel del Campo- al via Gezziamoci summer edition2024(per approfondimenti ) Miglionico ore 21.00,corte del Castello del Malconsiglio, concerto ‘’ De Andrè e i cantautori genovesi’’ a cura dell’Orchestra Sinfonica di Matera.



Marsico Nuovo in piazza Brassens, ore 21,30, concerto degli Zero Assoluto. Nova Siri, ore 21.30, Ron in concerto. San Martino d’Agri (potenza) ore 22.00 Fiordaliso in concerto , Latronico ore 22.00 anfiteatro Agamennone concerto di Silvia Mezzanotte



23 agosto

A Rapone , ore 21.00, corso Umberto I, Paolo De Feudis in ‘’Adriano Celentano Live show’’

Gioia del colle ( Bari) – ore 21.30- piazza del Plebiscito- Serata con Uccio de Santis per il ‘’Gioia festival’



24

Bernalda- ore 21.30- Fabio Concato in concerto per l’evento InVino Very jazz

Gioia del colle ( Bari) – ore 22.o0- piazza del Plebiscito- concerto con Serena Brancale per il ‘’Gioia festival’



Molfetta- ore 22.00- Banchina san domenico-Deejay Time celebration

25



Gioia del colle ( Bari) – ore 22.00- piazza del Plebiscito- concerto con Arisa per il ‘’Gioa festival’

26 agosto

Marsico Nuovo ( Potenza) Bkrr in concerto, ore 21.30, piazza Umberto I,



Grumento Nova (Potenza) ore 22.00 concerto della Pfm in piazza Vittorio Veneto

27 agosto

Alianello nuovo -ore 21.30- gli Amarimai in concerto