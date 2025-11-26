mercoledì, 26 Novembre , 2025
“Le trappole del virtuale. La bellezza della vita vera”, una conferenza regionale online per gli studenti delle scuole lucane

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

L’associazione Dea per sempre, con il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata, promuove la conferenza onlineLe trappole del virtuale – La bellezza della vita vera, in programma mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 9:30, e rivolta a tutti gli studenti delle scuole della Basilicata. “L’iniziativa -si legge in una nota- è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, con il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e con la Consigliera di Parità della Regione Basilicata, a conferma di un impegno condiviso nella tutela, nella formazione e nella crescita consapevole dei giovani.  L’evento si terrà in modalità telematica e sarà trasmesso in diretta streaming da TRM Network, consentendo la partecipazione simultanea di tutti gli istituti coinvolti. Alla sessione introduttiva interverranno: Mirna Mastronardi, Presidente dell’associazione Dea per sempre; Claudia Datena, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale; Ivana Pipponzi, Consigliera di Parità della Regione Basilicata; Rossana Mignoli, Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Basilicata; Rossella Tosto, Direttore responsabile di TRM Network; Giorgio Costantino, Direttore Generale della BCC Basilicata. Seguirà l’intervento del divulgatore Marco Camisani Calzolari, che approfondirà le dinamiche del mondo virtuale, le sue insidie e le ricadute sulla vita reale degli adolescenti. Al termine della relazione, l’ospite risponderà alle domande degli studenti collegati. I lavori saranno coordinati dal giornalista Antonello LombardiUlteriori dettagli sull’iniziativa saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma lunedì 1° dicembre, alle ore 15:00, presso la sede della BCC Basilicata, a Potenza.”

