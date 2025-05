Le prossime 3 tappe di Amabili Confini con: Veronica Raimo, Romana Petri e Ilaria Gaspari

Il pregevole viaggio letterario della rassegna Amabili Confini continua tra i quartieri e il centro storico di Matera. Dopo i primi incontri a Villa Longo e a Serra Venerdì, con Giorgio Ghiotti e Antonio Franchini, il percorso itinerante prosegue. “Le prossime tappe -si legge in una nota- accoglieranno tre autrici di rilievo della narrativa contemporanea. Giovedì 29 maggio, Veronica Raimo sarà nel rione Lanera, alle 18:30, in via della Quercia. In caso di maltempo, l’evento si terrà nell’auditorium della parrocchia Sant’Antonio da Padova. Nel corso dell’incontro, introdotto da Rita Montinaro, la scrittrice ospite converserà con gli autori dei racconti scelti tra quelli pervenuti dalla macroarea A (Lanera, rione Pini, Giustino Fortunato, Cappuccini, Agna). Seguirà la premiazione del racconto vincitore per la categoria “Nero” (gotico, horror) nell’ambito del concorso di scrittura per le scuole “I colori dell’immaginazione”. L’incontro si concluderà con la presentazione del libro di Veronica Raimo “La vita è breve, eccetera” (Einaudi, 2023): una raccolta di racconti irriverenti che offre uno sguardo libero sulle donne e sulle loro relazioni. Con quest’opera la Raimo si è aggiudicata il Premio Chiara e il Premio Scuola Karenin. Dialogheranno con l’autrice l’archeologa Isabella Marchetta e il libraio Salvatore D’Alessio.

Veronica Raimo (Roma, 1978) ha scritto i romanzi: Il dolore secondo Matteo (minimum fax 2007), Tutte le feste di domani (Rizzoli 2013) e Miden (Mondadori 2018), uscito in UK, Usa e Francia. Nel 2019 ha scritto il libro di poesie Le bambinacce con Marco Rossari (Feltrinelli). I suoi racconti sono apparsi su diverse antologie e riviste, sia in Italia che all’estero. Ha co-sceneggiato il film Bella addormentata (2012) di Marco Bellocchio. Si occupa di giornalismo culturale per diverse testate. Ha tradotto dall’inglese Francis Scott Fitzgerald, Octavia E. Butler, Ray Bradbury. Per Einaudi ha pubblicato Niente di vero (2022, Premio Strega Giovani e Premio Viareggio-Rèpaci sezione Narrativa, e 2024), tradotto in diversi Paesi.

L’appuntamento di martedì 3 giugno si terrà nel complesso Le Monacelle alle ore 18:30 e vedrà protagonista Romana Petri, tra le più influenti scrittrici contemporanee e autrice de “La ragazza di Savannah”. Romanzo ispirato alla biografia di Flannery O’Connor e pubblicato da Mondadori nel 2025, anno del centenario dalla nascita della grande scrittrice americana. Agnese Ferri introdurrà l’incontro e dialogherà con l’autrice insieme a Mauro Acito.

Romana Petri (Roma, 1965) ha scritto Ovunque io sia (2008), Ti spiego (2010), Le serenate del Ciclone (2015, premio Super Mondello e Mondello Giovani), Il mio cane del Klondike (2017), Pranzi di famiglia (2019, premio The Bridge), Figlio del lupo (2020, premio Comisso e premio speciale Anna Maria Ortese-Rapallo), Cuore di furia (2020), La rappresentazione (2021), Mostruosa maternità (2022), Rubare la notte (2023, nella cinquina finalista del premio Strega), Tutto su di noi (2024). Traduttrice e critico, collabora con “Io Donna” e il “Corriere della Sera”. I suoi romanzi sono tradotti in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Spagna, Serbia, Olanda, Germania e Portogallo, dove ha lungamente vissuto.

Giovedì 5 giugno, sempre alle 18:30, il rione Serra Rifusa ospiterà nel piazzale ex Unimed, la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, autrice de “La reputazione” (Guanda, 2024). In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sala della parrocchia Maria Madre della Chiesa. L’incontro, introdotto da Francesco Moro, sarà dedicato ai pensieri dei migranti del centro per famiglie di Ferrandina e degli ospiti del Brancaccio. Saranno inoltre annunciati e letti i racconti scelti tra quelli pervenuti dalla macroarea E (Spine Bianche, Piccianello, Serra Venerdì) e i testi vincitori del concorso “I colori dell’immaginazione”, per la categoria “Blu” (fantasy, avventura).

Nella seconda parte dell’incontro Ilaria Gaspari parlerà del suo romanzo “La reputazione”, ambientato nella Roma degli anni ’80 e ispirato ad un fatto realmente accaduto, attraverso cui indaga sul rapporto tra apparenza e identità, sul peso della maldicenza e sulla difficile conquista della maturità. Dialogheranno con l’autrice Antonella Demma (docente) e Massimo Bianco (Book Club di Matera).

Ilaria Gaspari è nata a Milano, ha studiato Filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è addottorata all’università Paris I Panthéon-Sorbonne. Nel 2015 è uscito per Voland il suo primo libro, Etica dell’acquario, a cui è seguito per Sonzogno Ragioni e sentimenti. Per Einaudi ha pubblicato Lezioni di felicità, Vita segreta delle emozioni e Cenerentole e sorellastre. Collabora con diverse testate giornalistiche, realizza podcast, ha una trasmissione su Radio 3 e tiene corsi di scrittura alla Scuola Holden. Vive tra Roma e Parigi.

La rassegna proseguirà l’11 giugno con Silvia Ballestra e il 12 con Luca Mercadante, per concludersi con due date fuori programma: il 19 giugno con Alessandro Piperno e il 28 agosto con Laura Imai Messina, entrambi ospiti di Amabili Confini Off. Il programma completo è online sul sito web di Amabili Confini, mentre le registrazioni delle dirette saranno disponibili sulle pagine facebook e instagram dell’associazione e sul canale youtube.”