Le-One infiamma Missanello: domani la grande notte del Lucania Summer Festival

Tutto è pronto a Missanello per una delle serate più attese dell’estate lucana. Domani, venerdì 31 luglio, Piazza San Senatro si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare la terza tappa della seconda edizione del Lucania Summer Festival, rassegna che sta animando la Basilicata con eventi dedicati alla musica dal vivo e all’intrattenimento.

Protagonista assoluto della serata sarà Le-One, uno degli artisti più seguiti della nuova scena urban italiana. Con milioni di ascolti e una serie di brani che hanno conquistato il pubblico più giovane – da Diego a Yamal, passando per Berlusconi fino al recente singolo Raffaella Fico – il cantante porterà sul palco uno spettacolo carico di energia, ritmo e coinvolgimento.

Il concerto sarà arricchito da un ricco programma di esibizioni che vedrà protagonisti Nafoura On Tour, Michele Musillo, Eddy Chariez e la voce di Mr Bix Voice, mentre l’open act sarà affidato a Swipe, pronto a scaldare il pubblico prima dell’arrivo dell’ospite principale. L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 23.

Il Lucania Summer Festival si conferma così un appuntamento capace di coniugare spettacolo e promozione del territorio, offrendo occasioni di incontro e divertimento e richiamando spettatori da tutta la Basilicata e anche dalle regioni vicine. Una manifestazione che punta a valorizzare i piccoli centri attraverso eventi di qualità, trasformandoli in luoghi di aggregazione e di cultura musicale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.