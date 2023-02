Le Matinate? A Matera, purtroppo, è ancora Quaresima…

Eppure l’epidemia da virus a corona è passata, ma l’appuntamento con la festa di Sant’Antonio Abate non ha aperto alla tradizione materana del carnevale. Qualcosa per i ragazzi delle scuole, una iniziativa al borgo La Martella dove sono abituati a rimboccarsi le maniche…ma in città silenzio, Se non fosse stato per l’allegra brigata delle Spighe Vaganti, la parte bella della Matera delle tradizioni e della voglia di ricordare ai materani e alle ‘’spighe vacanti’’ che si trastullano ( usiamo un eufemismo, Eufemia non c’entra nulla) tra bandi e banderuole del nulla burocratico, che il nostro Carnevale ha radici profonde saremmo passati alla Settimana Santa dei digiuni culturali…E una conferma ce l’hanno nel venerdì di Quaresima, da Trm network, con una puntata dedicata a una ‘’matinata’’ portata a casa di Emanuele al borgo La Martella.



Un concittadino, materano doc, dall’ accoglienza familiare stampata sul volto e pronto a divertirsi con la serenata contadina di un tempo, anticipata dalla bussata alla porta ‘’ Ueh, la patrona…’’ .



E via con fisarmonica, cupa cupa, trombone, tamburelli e via suonando mentre le donne imbandivano la tavola con formaggi, salumi, pane, vino e con un bel piatto di ‘’ calz’in ch la rhchett’’ ( calzoncini con la ricotta conditi con il sugo, preparati da ‘’ Melina’’ la mamma del pompiere Stacchio Di Pede.



Una famiglia che incontra altre famiglie e con un clima festoso, di sano divertimento, alimentato dalla simpatia di Sergio Palomba, Gabriele Chiancone – conduttore e animatori del programma- e da musicisti e “matarris’’ (materani) fino alla settima generazione come Claudio Mola, Espedito Pozzuoli e altri che oltre a suonare, e cantare , hanno memoria delle tradizioni e un appetito da mietitrebbia…E certo perché la pignata, con carne di pecora e altri aromi, messa a cuocere per quattro ore finisce dopo pochi affondi di forchetta, come ha ricordato un ‘’maestro’’ di quel piatto della tradizione. Finita? I brindisi e laudi per la famiglia ospitante si sprecano e carnevale impazza per tutta la notte fino alla notte del martedì grasso.



E un ricordo, sulle note del ‘’Tutti a casa’’ e del festoso ritornello dei ‘’Ueeeweeeh, ueeeweeh’’ non poteva che andare a due simboli della tradizione del carnevale come Peppino Persia ‘’ U’ matnèt’’ e Peppino Ruscigno, scomparsi di recente. Sono un monumento della memoria contadina che meriterebbero ciascuno un monumento, magari a Piccianello dove c’è un cubo di marmo senza statue accanto alla scuola elementare ‘’ Guglielmo Marconi’’. Giriamo la proposta alle ‘’Spighe Vacanti’’ affinchè ci pensino e chissà che la Quaresima non li induca alla riflessione per il Carnevale 2023. Chissà. Tradizioni comincia con la T, come Turismo…

https://fb.watch/iU6ezIlWQj/