Sarà inaugurata domani, 8 dicembre 2020 alle 18.00, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, l’esposizione del Presepe Blu Notte di Guido Strazza, opera della collezione del Museo del Presepio “Vanni Scheiwiller” di Castronuovo Sant’andrea, in provincia di Potenza, in un evento realizzato dall’Apt–Regione Basilicata con il patrocinio dell’Accademia di San Luca e dell’Accademia dei Virtuosi del Pantheon.

«La Basilicata si presenta al pubblico nazionale appassionato di arte contemporanea – spiega il direttore dell’APT, Antonio Nicoletti – con un’opera simbolica che testimonia la sua antica cultura legata ai significati di fede del Natale, interpretata e tradotta con linguaggio e sensibilità d’artista. L’accensione del presepe sarà accompagnata da un’esibizione musicale “eredità” positiva di Matera Capitale Europea della Cultura del 2019, con l’esecuzione di una suite che il compositore Jeorge Friederich Haas ha realizzato proprio in occasione di questo evento. Due opere di arte contemporanea dunque che evocano in maniera forte l’identità lucana, sia come legame alle tradizioni e sia come sguardo di fiducia verso il futuro».

L’esposizione del Presepe Blu Notte di Guido Strazza, curata da Giuseppe Appella, rimarrà alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma dall’8 dicembre 2020 fino al 31 gennaio 2021. L’inaugurazione del presepe, l’esecuzione del concerto e la lettura della Preghiera di Guido Strazza da parte dell’attore Blas Roca Rey, saranno trasmessi in diretta online sul canale Youtube Basilicata Turistica e sui canali di Trm Network dalle ore 18.00 di martedì 8 dicembre 2020.

Ribalta nazionale anche per un altro rinomato presepe della Basilicata, quello del maestro Francesco Artese che domani, giorno dell’Immacolata Concezione, per iniziativa dell’APT Basilicata sarà ospitato in apertura della trasmissione di Raiuno “A Sua immagine”, in onda alle 10.30, e rimarrà in studio tutti i weekend fino al 6 gennaio 2021.

Il presepe di Artese anche quest’anno è ispirato ai Sassi di Matera e in particolare vengono riportati alcuni affreschi della Cripta del Peccato Originale, Santa Barbara, Madonna delle Virtù, con scene che raccontano il vicinato e un messaggio di speranza dedicato ai fanciulli e ai loro giochi.

«Un valore simbolico – conclude Nicoletti – proprio perché rappresenta lo straordinario patrimonio artistico diffuso nei borghi della Basilicata, nei due capoluoghi, a testimonianza di una qualità che caratterizza l’offerta di turismo culturale in Basilicata e che puntiamo a valorizzare anche in questa occasione».