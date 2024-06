Le Giornate Europee dell’Archeologia 2024 di ArcheoClub del Vulture

“Le Giornate Europee dell’Archeologia sono l’evento più atteso di ogni appassionato della materia, specie in una Nazione come l’Italia che detiene gran parte del patrimonio culturale del mondo.” Inizia così una nota dell’ArcheoClub del Vulture Aps “Giuseppe Catenacci” in cui si annuncia che “si appresta a vivere i prossimi 15 e 16 giugno 2024 all’insegna della riscoperta, promozione e sensibilizzazione verso il patrimonio storico-archeologico del Paese, nel caso specifico della Regio Vulturis e dell’area compresa tra Avigliano e Ruoti. Tante le collaborazioni per queste Giornate Europee (GEA) 2024, su tutte la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, l’Università degli Studi della Basilicata con la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera ed i comuni di Rionero in Vulture, Avigliano, Ruoti e Atella. Gli eventi proposti saranno:

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟓 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐈𝐩𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐨 – 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐢𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐋𝐚𝐠𝐡𝐢

• Ore 17:00

Visita del nuovo scavo e presentazione delle risultanze di ricerca delle campagne di scavo in corso a cura della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici UniBas – Matera

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝟏𝟔 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, “𝐋𝐚 𝐛𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞 𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐑𝐮𝐨𝐭𝐢” 𝐀𝐯𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐑𝐮𝐨𝐭𝐢

• Ore 10:00

Raduno presso IP-Vertigo c.da San Francesco a Rionero e partenza per Avigliano. Arrivo ad Avigliano e visita del laboratorio di Vito Aquila artigiano della Balestra Aviglianese. Trasferimento sul Viale della Stazione e passeggiata culturale narrata del Centro Storico a cura degli arch. Francesco Manfredi e Anna Abate (soci ArcheoClub): Chiesa Santa Lucia, Villa Comunale, Piazza “Emanuele Gianturco”, Società Operaia di Mutuo Soccorso visita guidata dal presidente della storica biblioteca e laboratorio AviliArt con focus sulla lavorazione manuale al telaio dei tessuti; visita della Chiesa Madre.

• Ore 13:30

Pranzo tipico presso Ristorante “da Tuccio”

• Ore 16:00

Trasferimento a Ruoti e visita guidata del complesso archeologico di Villa San Giovanni a cura dell’Amministrazione Comunale

Per qualsiasi tipo di informazione relativa alle giornate è disponibile l’indirizzo mail:

archeoclubdelvulture@gmail.com”