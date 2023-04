Le ”Gazzelle” dell’Arma come la carica di Pastrengo

I carabinieri che oggi hanno i capelli bianchi o li hanno persi del tutto hanno ancora in corpo tracce di adrenalina , di quando hanno guidato le Alfa Romeo di 50,40 e 30 anni fa…Cinque marce e ”gazzelle” pronte per i servizi di controllo del territorio o per raggiungere a sirene spiegate luoghi di episodi delittuosi e arrestare i responsabili. Così Giulia super della Casa di Arese, e poi Alfa 75, alfa 90 ”Alfona” fino alla 155 che hanno segnato un po’ l’evoluzione di quelle auto di pronto intervento, che oggi fanno parte del Gruppo auto moto dell’Arma con sede a Pastrengo ( Vicenza), che è il nome di una celebre ”carica” che fa parte della gloriosa storia dei carabinieri. Merito della lungimiranza e degli appassionati dell’Arma che hanno deciso di ”tenere in servizio” mezzi che ne hanno segnato la storia. A raccontarcela sul numero di aprile 2023 del mensile ” Auto d’epoca” Marco Antonio Faveri, in occasione del ventennale dell’associazione nazionale carabinieri del luogo. E con le ”Alfa” anche le gloriose Fiat ” campagnola” del 1976. Un altro pezzo di storia a quattro ruote, ma anche a due se si pensa alle Moto Guzzi, che hanno visto i carabinieri presenti su strade e ”sterrati” del BelPaese. E quando vedrete o sentirete passare una ”Gazzella” ricordate quelle pagine…