Le Dimore Storiche aperte ai visitatori in Basilicata, domenica 24 maggio.

Domenica, 24 maggio 2029, si terrà la XVI edizione della Giornata Nazionale promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Una iniziativa che apre gratuitamente al pubblico centinaia di dimore storiche in tutta Italia, offrendo l’immagine di un vero e proprio museo diffuso: luoghi di grande fascino, spesso poco conosciuti e fuori dai circuiti turistici tradizionali, ma profondamente legati ai territori. A seguire le dimore che saranno aperte al pubblico in Basilicata (trattasi si un elenco è in costante aggiornamento, riferiscono gli organizzatori). Nel materano sono: Santa Fara a Villa Gattini, Matera (MT); Palazzo Laureano, Tricarico (MT); Palazzo Ferrau’ Bernardini, Matera (MT); Palazzo Arcieri Bitonti, San Mauro Forte (MT); Castello Isabella Morra di Valsinni, Valsinni (MT). Nel potentino: Palazzo Romano, Laurenzana (PZ); Palazzo ducale di Pietragalla, Pietragalla (PZ); Palazzo Adobbato – La Voce del Fiume, Brienza (PZ); Grotte Storiche Cantine del Notaio, Rionero in Vulture (PZ); Ex Convento Domenicano, Potenza (PZ); Cavallerizza di Sant’Arcangelo, Sant’Arcangelo (PZ); Castello di Muro Lucano, Muro Lucano (PZ).

ADSI Basilicata: Domenica 24 maggio oltre 10 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche

Potenza, 11 maggio 2026 – Domenica 24 maggio ADSI Basilicata celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. Il tema della Giornata Nazionale 2026 “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni. Nell’occasione ADSI Basilicata aprirà ai visitatori oltre 10 dimore, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei Soci dell’Associazione. Tra le dimore che apriranno al pubblico anche il Castello di Muro Lucano, nel cuore del centro storico, visitabile dalle 9.30 alle 13.00. Edificato in epoca normanna su precedenti resti longobardi e legato a eventi storici di grande rilievo, il Castello domina l’acropoli del paese e offre ai visitatori l’accesso anche al Museo Archeologico Nazionale, alla Cattedrale dell’XI secolo e al Museo Diocesano, grazie alla collaborazione dell’Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Maiella.” L’elenco delle dimore storiche che apriranno al pubblico in Basilicata, domenica 24 maggio , è disponibile e costantemente aggiornato anche sul sito https://www. associazionedimorestoricheital iane.it/gn-basilicata/.