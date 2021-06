E’ uscito ieri il videoclip dei brani “Candy Crush” e “Felici e contenti”, nuovi singoli della band ironico-goliardica Le Canzoni Giuste.

Una sorta di viaggio nel tempo della originale ed interessante band abruzzese fatto, come dicono loro stessi di “canzoni demenziali per persone intelligenti; canzoni intelligenti per persone demenziali“.

Essi del nuovo lavoro dicono: “abbiamo deciso di creare un cortometraggio per “Candy Crush” e “Felici e contenti” per dare continuità al nostro racconto surreale e ironico sulla cultura pop e sulla condizione dell’essere umano, per proseguire con il nostro personalissimo videogioco e con il nostro viaggio nel tempo partito con il video di “Sushi all you can hit”. Tutto terminerà più avanti in vari futuri distopici – con un ultimo video che uscirà nei prossimi mesi -, che convergono in un unico epilogo: una grande esplosione che, come in un videogame, ci riporta al punto di partenza: “Please insert coin!”.

Riassunto delle puntate precedenti: “con il primo episodio, il video di “Sushi all you can hit”, veniamo scaraventati tramite un portale ultra-dimensionale all’interno di un Sushi Bar costretti dal cattivissimo gestore Ettore a lavorare come schiavi per lui. Riusciamo a fuggire sfruttando un’apertura del portale, che ci fionda diretti all’interno del secondo e terzo capitolo della storia, raccontata attraverso il videoclip dei brani “Candy Crush” e “Felici e contenti”.

Ma Ettore, il gestore del Sushi, non demorde nel suo scopo, è deciso a seguire e catturare Le Canzoni Giuste: “riesce a costruire un macchinario che gli permette di aprire il portale e seguirci attraverso le varie dimensioni per provare a prenderci – prosegue la band -. Noi, nel frattempo, ci troviamo in una dimensione che ci costringe a viaggiare tra dubbi remake di classici spot televisivi e talk show. In questo viaggio attraverso le dimensioni, riusciamo a ricongiungerci con uno dei membri della band, Luca, che avevamo perso per sfuggire ad Ettore. Dopo diverse peripezie, pedinamenti e viaggi tra le dimensioni, riusiamo a seminare Ettore, ma ci ritroviamo incredibilmente all’interno della “Casa Bianca” del futuro. Siamo i Presidenti degli USA, “comandanti” di un mondo in cui tutti i grandi problemi dell’era moderna sono risolti. Ogni conflitto, crisi, ogni problema economico, sociale o ambientale sembra essere ormai non esistere più, le persone si vogliono bene. Siamo anche secondi in classifica dopo Laura Pausini! Ad un certo punto, però, incontriamo il nuovo Presidente del Consiglio Italiano: Ettore! L’Antagonista gestore del sushi comincia una furibonda lite con noi, che verrà interrotta da una catastrofe: La caduta di un meteorite.”

Musica, testo e arrangiamento di Candy Crush e Felici e Contenti sono de Le Canzoni Giuste, che si sono occupati anche della produzione. Recording, Mix e Mastering presso “Bess Studio Recording“.

Note biografiche:

Le Canzoni Giuste nascono a Pescara nel febbraio del 2017. Il progetto è caratterizzato da uno stampo ironico-demenziale e dalla totale mancanza di appartenenza ad un unico genere. Le Canzoni Giuste sono composte da Iacopo Ligorio: chitarre, voci, musiche, testi, arrangiamenti e produzione elettronica; Bruno Contin: pianoforte, tastiere e synth, cori, testi, musiche, arrangiamenti e produzione elettronica; Flavio Piermatteo: sax, EWI e cori; Luca Degl’Innocenti: basso, cori, musiche e arrangiamenti; Gianmarco Spaccassassi: batteria, percussioni e octapad e Chris D’Eramo: chitarre.

A maggio 2019 pubblicano il disco d’esordio “Per l’amor del cielo” per la World Fonogram Records, da cui sono stati estratti 5 singoli. Il 26 aprile 2019 esce il primo singolo “Ma perché mi insulti su Facebook? Comprati una macchina” seguito da un videoclip. Poche settimane dopo, il 13 maggio 2019 pubblicano il loro secondo singolo “Per l’amor del cielo”, anch’esso seguito da un videoclip. Il 30 maggio 2019 pubblicano l’album “Per l’amor del cielo” seguito da un lungo tour di 31 date fra estate e inverno 2019/2020 (successivamente si erano aggiunte altre 10 date, poi annullate causa covid 19). Il 2 ottobre 2019 pubblicano il videoclip di “Salame” ed il 13 marzo 2020 pubblicano il videoclip di “Cindy”.

Il lungo tour che li ha portati a viaggiare per tutta Italia dal 2017 ad oggi, li ha visti protagonisti di alcune rinomate aperture: Alberto Bertoli, Nek, Eugenio Finardi, Le Mandorle, Davide Shorty e tantissimi altri, e li ha portati a suonare per il “Tenco Ascolta”.

Negli anni la band conquista diversi premi e riconoscimenti, come il Premio nazionale del Festival Della Melodia nel 2018, e nel 2019 i contest Revolution Sound, A-Cappello Festival e Beyond Sound mission. Nel 2020 Le Canzoni Giuste sono la prima band ad essere annunciata al MEI (Meeting delle etichette indipendenti) di Faenza. La band è finalista di vari premi e concorsi, quali il Meeting Del Mare, Premio Nazionale delle Arti, Non è mica da questi particolari che si giudica un Cantautore, il Premio Pierangelo Bertoli e per la trasmissione iBAND, talent show andato in onda su Mediaset LA5, con Giorgia Wurt, Marco Carta, Sal da Vinci e Silvia Salemi. Per ben due anni consecutivi, nel 2017 e 2018, sono finalisti del contest Area Sanremo. Durante lo speciale Festival di Sanremo del 2018, Vincenzo Mollica dedica un servizio Rai alla band.”