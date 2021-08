Quel rombo antico che viene dalla Città dei Due Mari ormai è famigliare sul versante jonico della Terra D’Otranto, che comprendeva un tempo il versante Materano e Metapontino dell’attuale Basilicata. Ricordiamo quella simpatica carovana di fedeli possessori di auto d’epoca durante l’anno di Matera, capitale europea della cultura 2019,e altre iniziative di rilievo come quella denominata ” Sulle rive dell’altro jonio” che ogni anno tocca località del nostro comprensorio. E quest’anno, come riportato sul sito del club organizzatore www.civasdelfini.it, e letto sulla rivista Auto d’Epoca che leggo dal 1988…,



la manifestazione valida per il Trofeo Marco Polo dell’Automobile club storico italiano (ASI) toccherà e sosterà anche a Pisticci e a Miglionico. Per le due località materane, che vantano interessanti attrazioni turistiche nei centri storici e nel paesaggio, l’occasione di promuovere l’offerta e di apprezzare- aggiungiamo- quanto appassionati come uomini e donne del Club jonico hanno verso i veicoli d’epoca. Un patrimonio di tecniche, passioni, ricordi da trasmettere ai giovani. A Miglionico, e lo ricordiamo volentieri, c’è chi come l’impresa Pasquale Cascione ha restaurato un camion d’epoca come abbiamo riportato nel servizio del 2016 https://giornalemio.it/eventi/in-marcia-63enne-camion-simpaticone-e-lalfone/ .

Si tratta di Alfa Romeo bicolore con cassone ribaltabile, nella livrea bianca e rosso sangue di bue. Davvero un bell’esemplare. E non sarebbe male se per quella occasione l’Alfone possa ricevere gli ospiti tarantini davanti al Castello. Giriamo la proposta all’imprenditore e agli amministratori comunali.

Ma sarà festa anche per tanti modelli del passato di Case che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano e mondiale: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Autobianchi, Ferrari,Innocenti, Citroen, Peugeot, Renault, Volkswagen, Porsche, Opel, e tanti marchi, alcuni scomparsi, ma che hanno lasciato una traccia indelebile nel cuore e nella memoria di tanti sportivi. La carovana del Cjvas, dal 17 al 19 settembre, avrà modo – come riporta il programma- di visitare il Castello del Malconsiglio di Miglionico, e di conoscere l’auto premiata dai cittadini in base a un sondaggio e quella disegnata dai bambini. Il clou della manifestazione nella piazzetta dell’Hotel Resort di Pisticci per un concorso di eleganza, in abito bianco e in base all’anzianità dell’auto, e poi visita al museo dell’Amaro Lucano e al museo multimediale ”Essenza Lucano” che ripercorre la storia di una famiglia imprenditoriale – i Vena- che hanno avuto e hanno successo anche all’estero. E qui una occhiata, iconografica, ai veicoli adibiti al trasporto del prezioso liquore non guasta. Brindisi d’obbligo, un arrivederci e prosit!



*CJVAS “I Delfini” è federato all’Automotoclub Storico Italiano, ASI.

Fondato nel 1990 da una iniziativa di 7 appassionati tarantini di motorismo ed in particolare di veicoli storici, il Club Jonico Veicoli Amatoriali e Storici, per l’appunto C.J.V.A.S. I Delfini, dopo i tanti successi ottenuti con la partecipazione a molti raduni di auto che hanno visto la partecipazione di innumerevoli appassionati di veicoli storici, ha ottenuto il tanto ambito riconoscimento di essere federato all’ASI, Ente morale in ambito nazionale, impegnato a tutelare il patrimonio motoristico, attraverso la sensibilizzazione delle istituzioni locali e centrali.

