Le allieve di Prime Minister dialogano con la scrittrice best seller Francesca Cavallo

Sabato 3 dicembre, alle ore 18.30, nell’Open Space di Piazza Vittorio Veneto, a Matera, Francesca Cavallo, autrice bestseller di Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli e Elfi al quinto piano, presenterà il suo ultimo romanzo, “Ho un fuoco nel cassetto” (Salani Editore) in cui racconta la sua storia di artista e imprenditrice donna, queer e meridionale. Nell’occasione dialogherà con le allieve di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne che vogliono intraprendere un percorso di formazione alla Politica e all’attivazione civica, alla sua seconda edizione nella regione Basilicata. Modererà l’incontro, Mariella Stella, cofondatrice di Casa Netural e componente di Prime Minister Basilicata.

Quello di Cavalla, si legge in una nota “è un appello universale e appassionato a non avere paura di uscire dai binari, oltrepassare i confini, “dar fuoco alle polveri” per demolire tutti i muri di un mondo fatto per tener fuori le donne e le minoranze e costruirne uno più libero in cui realizzare pienamente se stesse.”

FRANCESCA CAVALLO (Taranto, 1983) è scrittrice, attivista, imprenditrice. Nel 2012 ha co-fondato in Silicon Valley la startup di media per l’infanzia Timbuktu Labs, con la quale ha pubblicato la prima rivista su iPad per bambini e la serie Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, che è stata tradotta in 48 lingue e ha venduto quasi 6 milioni di copie nel mondo. Nel 2018 ha ricevuto il premio Publisher’s Weekly Star Watch Award a New York. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo per bambini, Elfi al quinto piano, e ha fondato la sua seconda società, Undercats. Dal 2021 vive a Roma con una gatta enorme di nome Dopamina.

Prime Minister Basilicata è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e realizzato con la collaborazione di Matera Letteratura.

