Lavello (PZ) 10° Festival Internazionale del Folklore

Lavello si prepara a vivere tre giornate indimenticabili nel segno della tradizione, della musica e dell’incontro tra i popoli. Il Festival Internazionale del Folklore, giunto alla sua decima edizione, torna nella splendida cornice di Piazza Giacomo Matteotti con un programma ricco di emozioni, spettacoli e colori. Un traguardo importante, che testimonia la passione, la dedizione e la visione culturale del gruppo folk “I F’st’nidd”, promotore dell’iniziativa sin dalle sue origini. Da dieci anni, questo Festival racconta un mondo che resiste al tempo, quello delle radici, delle danze antiche, dei canti tramandati, dei costumi che narrano storie senza bisogno di parole. Il 7, l’8 e il 9 agosto 2025, Lavello diventa crocevia di culture, tappa d’incontro di artisti provenienti da ogni parte del mondo. Arriveranno in città gruppi folklorici da Italia, Armenia, Messico, Portogallo e Turchia, portatori di tradizioni lontane, ma unite da un linguaggio universale: quello del folklore. La musica, il ballo, il costume sono espressioni di memoria e identità, mezzi attraverso cui ogni comunità riafferma sé stessa e si apre all’altro. In un’epoca in cui le culture rischiano di dissolversi nell’omologazione, il Festival rappresenta un gesto consapevole di attenzione, un invito a riconoscere il valore della diversità e a celebrare la ricchezza delle differenze.

La giornata del 7 agosto il Festival si apre con la consueta e amatissima sfilata in costume tradizionale, che attraverserà le strade cittadine di Lavello fino a Piazza Matteotti. Più di 120 artisti daranno vita a un corteo festoso e variopinto, preceduti dal Concerto Bandistico Città di Lavello, che con la sua musica avvolgerà l’intero borgo in un’atmosfera di festa. Poi, il palco si accenderà e prenderanno il via gli spettacoli: ciascun gruppo ospite proporrà danze e canti tradizionali del proprio Paese, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sulle rispettive culture. A presentare le serate sarà la cantante Serena De Carlo, mentre le coreografie porteranno la firma delle maestre Ilaria Fornelli e Liliana Catarinella, in collaborazione con la scuola di danza ASD “A Time for Dancing” e l’Istituto Musicale “Mario Bruno”.

L’8 agosto sarà una serata all’insegna del ritmo e dell’incontro tra tradizione e spettacolo. Sul palco si esibiranno i “Figli delle Stelle”, gruppo che reinterpreta la musica popolare italiana con energia contemporanea, e Morena con lo spettacolo dei “Taranta Fil Italia in Festa Show”, dove la taranta si fonde con la danza moderna in una performance travolgente. A dare il via alla serata sarà un gruppo di giovani talenti locali, in collaborazione con l’associazione Abballcummè.

Il 9 agosto, il Festival si chiuderà con una serata che celebra il territorio e il sorriso. Andrea Cianci, artista molto apprezzato dal pubblico locale, aprirà lo spettacolo con la sua musica intensa e coinvolgente, preparando il pubblico all’arrivo degli attesissimi comici di Made in Sud, protagonisti dello show “Una notte da ridere”. Sarà un momento di leggerezza, comicità e partecipazione collettiva in compagnia di Alessandro Bolide, Enzo Fischetti e i Radio Rocket. Per i saluti finali, il DJ Walter Pizzuto accenderà la piazza con un live set energico e coinvolgente che accompagnerà il pubblico verso la conclusione del Festival.

In dieci anni, la manifestazione ha accolto delegazioni internazionali, coinvolto migliaia di spettatori e generato un forte senso di comunità. Ogni edizione ha trasmesso gioia, orgoglio e appartenenza. Anche quest’anno, l’invito è quello di vivere l’evento in prima persona. Tre giorni di emozioni vi aspettano a Lavello. Venite, prenotate il vostro soggiorno, gustate i sapori della cucina tradizionale lucana e lasciatevi avvolgere dallo spettacolo nello spettacolo.

Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Lavello, che ha accolto e sostenuto il progetto con entusiasmo, e a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione speciale dei dieci anni. Il Festival appartiene anche a loro, e a tutti coloro che credono nella cultura come strumento vivo di coesione.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.