giovedì, 7 Agosto , 2025
HomeEventiLavello al centro del mondo con il 10° Festival Internazionale del Folklore
Eventi

Lavello al centro del mondo con il 10° Festival Internazionale del Folklore

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Lavello apre le porte alla decima edizione del Festival Internazionale del Folklore, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate lucana. Fino al 9 agosto, Piazza Giacomo Matteotti sarà il fulcro di una celebrazione che attraversa confini geografici, linguistici e generazionali. Un compleanno speciale, quello del decennale, che segna un traguardo importante per il gruppo folk organizzatore “I F’st’nidd”, custodi di una visione chiara: mantenere vivo il patrimonio delle tradizioni popolari e trasformarlo in occasione di scambio e conoscenza tra culture diverse. Alle 20:00 di oggi, le strade cittadine saranno invase da suoni, costumi e colori: parte ufficialmente il Festival con la grande parata in costume tradizionale, guidata dal Concerto Bandistico Città di Lavello. Un corteo spettacolare, con artisti in rappresentanza di cinque Paesi – Italia, Armenia, Messico, Portogallo e Turchia – sfilerà per le strade fino a raggiungere piazza Matteotti, dando il via a tre serate dense di emozioni, musica e identità. Ad accogliere gli spettatori sul palco ci sarà la voce e la presenza della cantante Serena De Carlo, padrona di casa delle serate. Le danze saranno curate dalle maestre Ilaria Fornelli e Liliana Catarinella, in collaborazione con la scuola ASD “A Time for Dancing” e l’Istituto Musicale “Mario Bruno”.
Domani, 8 agosto: ritmi nuovi e tradizioni che si rinnovano
La seconda giornata del Festival si apre sotto il segno della contaminazione tra passato e presente. In scena il gruppo Figli delle Stelle, che rilegge il repertorio popolare italiano in chiave contemporanea. A seguire, l’energia di Morena e dei ballerini del progetto Taranta Fil Italia in Festa Show, con uno spettacolo che fonde la pizzica e la danza moderna. L’apertura della serata sarà affidata a un gruppo di giovani talenti locali, coinvolti grazie alla sinergia con l’associazione Abballcummè.
Sabato 9 agosto: gran finale tra musica e comicità
Il sipario cala con una serata che promette leggerezza e risate. Il cantautore Andrea Cianci, voce amatissima dal pubblico lucano, aprirà la scena con la sua musica. A seguire, tre protagonisti della comicità nazionale direttamente da Made in Sud – Alessandro Bolide, Enzo Fischetti e i Radio Rocket – porteranno in piazza lo show “Una notte da ridere”, in un mix di satira, gag e musica. La chiusura sarà affidata al DJ Walter Pizzuto, che accompagnerà il pubblico con un set travolgente fino alla conclusione del Festival.
Dieci anni di incontri, sorrisi e radici condivise

Dal 2015 ad oggi, il Festival ha ospitato decine di delegazioni internazionali, coinvolto migliaia di spettatori e animato il cuore di Lavello con un linguaggio capace di unire: quello del folklore. Ogni danza, ogni canzone, ogni costume racconta una storia, e tutte insieme danno vita a un racconto collettivo che resiste al tempo e alle mode. Il Festival è cresciuto, edizione dopo edizione, grazie all’impegno dei volontari, al sostegno della Amministrazione Comunale di Lavello e al contributo degli sponsor, che anche quest’anno hanno scelto di investire nella cultura come occasione di incontro, valorizzazione del territorio e sviluppo sociale.

Il decennale non è un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio.
Oggi si parte: Lavello è pronta ad accogliervi.

Articolo precedente
Successo globale per il TerraLenta Film Fest: Le Aree Interne della Basilicata al centro del cinema ambientale
Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti