A pieno titolo cittadini onorari di Tursi e “ambasciatori” della Basilicata a Expo Dubai 2020. La doppia onorificenza e incarico se lo sono meritati sul campo per quanto hanno fatto negli anni gettando ponti ”concreti” nei settori dei beni culturali e delle relazioni economiche. Le cronache del resto confermano che la città della Rabatana e di Albino Pierro, come riporta la sua storia, un collegamento con l’altra parte orientale del Mediterraneo l’ha avuto e potrà averlo. Una opportunità è legata al convegno che si tiene giovedì 19 dicembre a Tursi sul tema “Investimenti futuri e prospettive sulla ” Rabatana” dalla civiltà mediterranea ed europea a Expo Dubai 2020” promosso da Gal Start 2020 Matera Orientale Metaponto e Comune di Tursi. E in quella sede, alla presenza di ospiti stranieri, l’attribuzione della cittadinanza onoraria tursitana. Ma non è escluso, chissà, che possano averne una in futuro anche dagli Emirati. Basilicata, intanto, a passo di cammello e di dromedari verso il Padiglione Italia di Expo 2020…

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Investimenti futuri e prospettive sulla ” Rabatana” dalla civiltà mediterranea ed europea a Expo Dubai 2020” promosso da Gal Start 2020 Matera Orientale Metaponto e Comune di Tursi

19 dicembre ore 10.00 sala consiliare ” Armando Salvatore ‘Di Noia” TURSI

Salvatore COSMA –Sindaco della Città di Tursi

TestimonianzeGiovanni De Marco, Maria Teresa Prinzo, Donato Fusco, Nuccio Mormando, Gaetano Curci, Marika Cuccarese,

Filomena D’Ambrosio, Franco Ottomano, Vincenzo D’Acunzo, Francesco Muscolino, Don Mimmo Buglione

Interventi

Giovanni OLIVA Direttore generale Fondazione Matera Basilicata 2019

Cristiano RE Responsabile progetti territoriali Fondazione Eni “Enrico Mattei”

HashimHUSSEIN Direttore generale dell’UnidoBahrain

NatashaPAVLUCHENKO Designer e stylistinternazionale

Don Giovanni MESSUTIRettore Basilica Minore di Anglona

Antonello DESANTIS Presidente comitato di gestione “RETE ITALIA JONICA”

Pietro LAUREANO Consulente Unesco e responsabile del Dossier “Rabatane”

Conclusioni

Leonardo BRAICO –Presidente GAL START2020Introduce e modera

Salvatore VERDE –Giornalista e storico locale

A Pietro LAUREANO e Giovanni OLIVA

verrà conferita la cittadinanza onoraria per

l’impegno mostrato verso la Città di Tursi