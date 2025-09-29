Laterza ricorderà Matteo Perrini, una vita per la scuola e non solo

Letterato, pedagogista, storico della filosofia che a Brescia confermò qualità e passione anche per la politica. La sua Laterza ( Taranto) che lasciò dopo le medie superiori, ne ricorderà la figura e le opere domenica 5 ottobre nella piazza antistante la chiesa di Sant’Antonio. A darne notizia Giampiero De Mero, pro rettore ‘’sul campo’’ dell’Università popolare cattolica Montemurro D’Ippolito e presidente del comitato promotore per il centenario della nascita di Matteo Perrini, che ha coinvolto figure e realtà del mondo culturale e religioso. Nel programma è previsto un convegno, che sarà concluso da una commemorazione affidata a don Egidio Casarola. Il centenario proseguirà con iniziative alle quali sta lavorando il comitato promotore, che coinvolgeranno le comunità di Laterza e Brescia. Il pro rettore territoriale Giampiero Demeo pronto a partire per la Lombardia, per mettere a punto programmi, incontri e iniziative.



Comunicato stampa

L’Università Popolare Cattolica Montemurro D’Ippolito con sede in Portici, su proposta di Giampiero De Meo delegato per Matera e Taranto dal rettore prof. Ciro Romano, ha inteso organizzare il convegno dal titolo “La stella della scuola sul latifondo: 1925-2025 Matteo Perrini e la Morcelliana” che si terrà a Laterza presso la Chiesa di Sant’Antonio nella piazza centrale a partire dalle ore 9,00 di domenica 5 ottobre e sarà presieduto dal Vicario foraneo Don Giuseppe Bernalda, arciprete abate e parroco della Chiesa Matrice di San Lorenzo martire.

Il convegno intende essere un momento celebrativo, della figura di Matteo Perrini scrittore, pedagogista e storico della filosofia, nato a Laterza il 6 ottobre del 1925 e che si trasferisce a Brescia dove muore nel 2007, fortemente legato alla sua attività di collaborazione con la rivista Humanitas della casa editrice Morcelliana, di cui ricorre il centenario, oltre che con Scuola Italia Moderna e con la casa Editrice La Scuola, ma al tempo stesso il convegno vuole tentare una attualizzazione dell’impegno umano culturale e sociale che il Nostro concittadino ha saputo e potuto testimoniare e che merita di essere conosciuto, non per intenti apologetici, ma con l’obiettivo di restituire alla sua terra natale, ancora arida, la ricchezza e la fecondità della sua fede operosa semplice, esemplare, che insieme con quella di tanti altri del nord e del sud Italia ha saputo e continua a “fare scuola” .



Al convegno hanno garantito il patrocinio e il loro intervento il Sindaco del Comune di Laterza, la Provincia di Taranto e il Consiglio della Regione Puglia unitamente al Centro di Cultura della Cattolica “Lazzati” di Taranto, l’Università popolare “Gravine ioniche” di Massafra, l’Istituto superiore di scienze religiose “A. Pecci” di Matera e l’associazione locale Orgoglio Laertino. Il convegno si inserisce nell’ambito della programmazione della Festa dei Lettori dell’Associazione Presidi del Libro che per la XXI edizione si è data come tema i “Tempi moderni: fragilità, desiderio, trasformazioni. Per fare i conti con la modernità”. A conclusione del convegno è prevista la cerimonia di commemorazione dedicata al prof. Matteo officiata da Don Egidio Casarola.

Giampiero De Meo

comitato promotore centenario

Upc Montemurro D’ippolito Matera Taranto

presidio del libro Laterza