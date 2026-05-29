L’ASD Vuoto D’Aria di Potenza spettacolo il 9 giugno

L’ASD Vuoto D’Aria di Potenza mette in scena per il prossimo 9 giugno lo spettacolo di fine anno “ARIA DI TENEBRA | VOLO DI LUCE”, che si terrà presso il Cineteatro Don Bosco di Potenza. Il sipario si aprirà alle ore 20:00, promettendo una serata intensa, evocativa e di straordinaria bellezza.

Nel cielo sospeso della Danza Aerea, i grandi villain Disney tornano a raccontarsi, non solo come mostri, ma come anime con un vissuto che le ha plasmate. In un tempo segnato da violenza, guerra, possesso e disperazione, le loro storie diventano specchi dei drammi umani di oggi: l’ossessione per il potere, la paura dell’abbandono, la fame di riconoscimento, il peso della vita.

Ogni volo è una confessione. Ogni caduta una forma di resa, ogni risalita un atto di coraggio. Le ombre si staccano dal suolo per cercare un respiro nuovo, un’aria diversa: quella della consapevolezza, della libertà di scegliere chi essere, nel male e nel bene. Sul palco, l’oscurità diventa linguaggio e il vuoto si trasforma in spazio di rinascita.

“Perché a volte, solo chi ha conosciuto il buio,

può davvero imparare a volare e, forse, tornare alla luce.”

Le discipline in scena

Gli attrezzi aerei saranno Tessuti, Cerchio e Trapezio, protagonisti delle coreografie interpretate con maestria da allieve e allievi dell’ASD Vuoto D’Aria, giovani atleti e artisti che hanno trasformato mesi di allenamento in poesia visiva sospesa tra terra e cielo.

Vi invitiamo a unirvi a noi per una serata indimenticabile, dove la bellezza dell’acrobatica aerea incontra le tenebre più affascinanti dell’immaginario collettivo.

Un’occasione unica per celebrare l’arte, la creatività e la dedizione per lo Sport e l’Arte dello spettacolo.

Biglietti

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Cineteatro Don Bosco oppure online sul sito: https://www.cineteatrodonbosco.com/eventi/aria-di-tenebra-volo-di-luce-2/

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.