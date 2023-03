L’arte contemporanea lucana che supera Gesù

L’ARTE contemporanea è scesa più a Sud di Cristo. In questi giorni quasi dolci, ha preso a passeggiare una pubblicazione pagata dalla Regione Basilicata. “Basilicata. Un racconto d’arte contemporanea”, a cura d’Antonello Tolve, Silvana Editoriale (Milano, 2022), con fotografie, pag. 96, euro 24,00. Ottimo strumento di marketing territoriale, il volume è una via di mezzo, forse di più o altro o tutt’altro, rispetto al classico catalogo d’arte, nonostante contenga gli scatti – coi titoli – d’opere e, perfino, rispetto ai veri e propri ‘libri d’arte’. “Il volume – è giustamente spiegato dalla controcopertina del volume – racconta uno dei possibili viaggi alla scoperta di un territorio che ha la capacità di reinventarsi continuamente, non solo da una latitudine territoriale, ma anche nel campo delle arti contemporanee”. Ecco il senso, insomma. Abbiamo davanti una mappa. Una traccia che giustifica l’apertura coraggiosa di dire che se il Gesù Cristo si fermò a Eboli, l’arte contemporanea ha superato la barriera ideale fissata dalla letteratura universale fatta immagine e somiglianza per i popoli dei margini lucani. “Muovendo da un quadrilatero privilegiato – è aggiunto – di importanti luoghi dell’arte che nel 2017, sotto l’acronimo ACAMM, aveva dato sfogo al prestigioso Sistema dei Musei e dei Beni Culturali di Aliano, Castronuovo Sant’Andrea, Moliterno e Montemurro – la prima cintura culturale che mirava illo tempore a rafforzare le sinergie sul territorio lucano – si offre qui un compatto itinerario creativo, con opere di artisti nati in Basilicata e di molti altri che vi hanno lavorato immergendosi nel paesaggio, in un ambiente vitale che può essere compreso soltanto all’interno del suo mondo e della sua storia”. Ecco. Caro Pugnana, cari Siani, Brenzini, caro Perucca, nordici troppo nordici, dovete scendere oltre le fluttuazioni dei fiumi di Nigro, ancor più sotto insomma, o sopra a seconda dei punti di vista, dei corsi d’acqua che avete conosciuto per merito di quei romanzi che sappiamo. La pubblicazione è aperta da uno scritto del dott. Antonio Nicoletti, ingegnere informatico prestato alla cultura per aiutare, dal titolo un poco arminioso “Viaggio in Basilicata: la cultura nel margine e la rigenerazione emotiva”. All’interno, fra un’immagine e l’altra, le descrizioni dei luoghi basilischi dell’arte contemporanea, a mo’ di depliant illustrativo: MuA Musei Aliano, Fondazione Leonardo Sinisgalli Montemurro, Musei Aiello Moliterno. Polo Museale Castronuovo Sant’Andrea. Da segnare. Per l’estate.