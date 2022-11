L’Arma festeggia la Virgo Fidelis . E il prof Lisanti ricorda

Una ricorrenza fatta di fede, emozioni e ricordi per quello che la ” Virgo Fidelis” rappresenta per l’Arma dei Carabinieri della provincia di Matera celebra lunedì 21 novembre, alle 16.30, con una Messa celebrata in cattedrale da monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo. E al termine,come riporta il comunicato ufficiale, il comandante provinciale Roberto Lerario, ricorderà la battaglia di Culquaber e il sacrificio di tanti carabinieri, che vale all’Arma la medaglia d’oro al valor militare . Ma è anche la giornata dell’orfano, evento che commuove e non poco il professor Francesco Lisanti, orfano di guerra, e promotore del comitato provinciale che sostiene il percorso di beatificazione dell’eroe di Polidoro, il vicebrigadiere Salvo d’Acquisto che il 23 settembre 1943 non esitò ad autoaccusarsi di un episodio non commesso in danno delle truppe tedesche, che lo fucilarono, pur di salvare la vita di alcuni civili. Un atto di eroismo, da ricordare.



Partecipo sempre con tanta emozione alla celebrazione della ricorrenza della”Virgo Fidelis”.Maria, questa straordinaria figura cantata da poeti, scrittori, artisti e dai tanti pellegrini che affollano i santuari e che il sommo poeta Dante Alighieri definisce “umile è alta più che creatura”. Virgo Fidelis è l’appellativo cattolico di Maria, madre di Gesù, scelta quale patrona dell’Arma dei carabinieri l’11 novembre 1949, data della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di Papa Pio Xll. Dopo che nel 1932 era stata varata una legge nazionale sui motti araldici dell’esercito italiano, Il 10 novembre 1933 re Vittorio Emanuele III fissò “Nei secoli fedele”come motto araldico ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.Ma ricorre anche la ” Giornata dell’orfano”. E, come orfano, è sempre vivo in me il ricordo di mio padre carabiniere morto in guerra. La strada della fedeltà di Maria è segnata soprattutto dagli eventi del Figlio che ella vive con quella partecipazione profonda che è propria di una mamma. La stessa fedeltà riscontriamo, percorrendo le vicende dell’Arma, dove non ritroviamo solo la storia del nostro Paese,e anche la storia straordinaria di un servizio competente e solidale, generoso e fraterno, come viene testimoniato da tanti carabinieri che nel silenzioso servizio quotidiano sanno essere per tutti un prezioso punto di riferimento. La stessa fedeltà fu espressa al sacrificio di Salvo D’Acquisto, la cui devozione alla Vergine fu una delle componenti della sua religiosità. Scrive Rita Pomponio, biografa della famiglia D’Acquisto:”Salvo, prima di coricarsi, si inginocchiava accanto al proprio letto e, al buio, recitava il consueto rosario. Com’è noto, è in corso la causa di beatificazione del servo di Dio Salvo D’Acquisto.della quale è sostenitore il comitato provinciale, che ho l’onore di presiedere. I carabinieri hanno attraversato e profondamente vissuto da protagonisti la storia degli Italiani, dando significato alla loro presenza in tutti i comuni, le frazioni, i borghi e i villaggi d’Italia e costituendo un’alta testimonianza e un prezioso patrimonio da tramandare alle future generazioni.

Lunedì 21 novembre, alle ore 16:30, presso la Basilica Cattedrale della Madonna della Bruna di Matera, verrà officiata da S.E. l’Arcivescovo di Matera-Irsina Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo una Santa Messa in occasione delle ricorrenze della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, dell’81° anniversario della Battaglia di Culqualber e della Giornata dell’Orfano.

La celebrazione, aperta al pubblico, si svolgerà alla presenza del Comandante Provinciale di Matera, Col. Nicola Roberto Lerario, di Autorità del capoluogo e di una rappresentanza dei Carabinieri in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Al termine della funzione, il Comandante Provinciale dei Carabinieri ripercorrerà le eroiche gesta che hanno contraddistinto la Battaglia di Culqualber, combattutasi durante il II conflitto mondiale, in cui il I° Battaglione Carabinieri mobilitato in Africa Orientale si sacrificò nella difesa per tre mesi dell’omonimo caposaldo, episodio d’eroismo che valse alla Bandiera dell’Arma la propria seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.