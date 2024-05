L’America in Italia. Gran Concerto a Miglionico

Sulle note di Stelle e strisce sventola il tricolore a Miglionico con la Missouri State University wind ensemble, diretta dal maestro Brad Snow, e la Lucania wind orchestra diretta dal maestro Rocco Lacanfora. E a scorrere il programma della serata del 15 maggio c’è materiale per percorrere in lungo e in largo quel tratto di oceano musicale dove culture, sensibilità si ritrovano naturalmente. Due bandiere, due tradizioni musicali per un concerto che infiammerà la corte del castello di Miglionico, con l’apporto dell’assessorato comunale alla Cultura e delle associazioni Clementelli di Miglionico e Musicale Lucana di Montescaglioso. Serata che non poteva che cominciare con l’Inno di Mameli o ”Canto degli Italiani” e con The Star-Spangled Banner ”La bandiera adornata di stelle”. Sarà il ”La” al programma e agli inevitabili bis . Tanta buona musica, professionalità e giovani musicisti che sono la speranza per un mondo che ha bisogno di pace: dalla striscia di Gaza all’Ucraina. E sarebbe bello, quando i padroni della guerra decideranno di far cessare le armi, che atmosfera e protagonisti del concerto di Miglionico possano regalare note di speranza. Giriamo la proposta a quanti vorranno guardare ai giovani delle due comunità, sferzate da sofferenze, sangue e violenze.



COMUNE DI MIGLIONICO – MT

Assessorato alla cultura

in collaborazione con:

⦁ Associazione “N. Clementelli” – Miglionico (MT)

⦁ Associazione Musicale Lucana – Montescaglioso (MT)

Presentano il Concerto L’AMERICA IN ITALIA una collaborazione Internazionale nell’ambito del progetto “incontaminate…contaminazioni”.

Si esibirà la MISSOURI STATE UNIVERSITY WIND ENSEMBLE

Sul podio, alla direzione si alterneranno

Dr. Brad SNOW, Director of Bands

Dr. Matthew BOSWELL Associate Director of Bands

M° Rocco LACANFORA Direttore Lucania Wind Orchestra

Clarinetto solista Cosma LACANFORA

Mercoledì, 15 Maggio 2024 ore 20:30

Castello del Malconsiglio Miglionico – MT

Siamo lieti di invitarVi al nostro prossimo evento musicale.



Nell’ambito del “Progetto incontaminate…contaminazioni…”, con il Concerto “L’America in Italia” che vedrà sul palco nella corte del Castello del Malconsiglio esibirsi la MISSOURI STATE UNIVERSITY WIND ENSEMBLE “.





Per ulteriori informazioni



Antonella Sassone – Ufficio Stampa –

Associazione Musicale Lucana, Montescaglioso (MT) e_mail: assmusicalelucana@tiscali.it

Cell. 3387011136



Note di programma (guida all’ascolto)

John Williams: The Symphonic Marches

In una carriera che abbraccia sessant’anni, John Williams ha composto molte delle colonne

sonore più famose della storia di Hollywood, tra cui Star Wars, Superman, Mamma ho perso

l’aereo, i primi tre film di Harry Potter e tutti i film di Steven Spielberg tranne due, tra cui la serie

Indiana Jones, Schindler’s List, E.T. l’Extraterrestre, Jurassic Park e Lo Squalo.

Questo medley delle marce sinfoniche di John Williams include The Raider March, The Imperial

March e Olympic Fanfare and Theme

American Overture for Band by Joseph Wilcox Jenkins

Questo lavoro è stato composto per la banda da campo dell’esercito degli Stati Uniti mentre il

compositore faceva parte dello staff di arrangiamento del gruppo. La strumentazione di questo

lavoro si basa sui musicisti della Field Band. Il materiale musicale confina con l’idioma della

melodia popolare, sebbene non ci siano citazioni dirette da alcuna melodia popolare. Il lavoro

richiede l’esecuzione quasi virtuosa di diverse sezioni, in particolare dei corni francesi, ed è uno

dei preferiti delle band delle scuole superiori e universitarie. Sebbene American Overture sia stato

il primo pezzo per band di Jenkins, rimane il suo lavoro di maggior successo e, secondo le sue

parole, “ha difficoltà a duplicarne il successo”.

Overture to Nabucco by Giuseppe Verdi

Nabucco, opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, venne rappresentata per la prima volta alla

Scala di Milano il 9 marzo 1842. Il suo successo proclamò un nuovo eroe dell’opera italiana,

collocando Verdi in compagnia dei maestri Rossini, Bellini. e Donizetti. Le melodie nell’ouverture

descrivono l’affinità di Verdi per le melodie fugaci che sembrano lasciare un’impressione

indelebile nell’ascoltatore. Il crescendo qui impiegato, che si sviluppa su spazi lunghi, divenne

noto come “Rossini Crescendo” ed era un espediente popolare dei compositori d’opera dell’epoca.

Cuban Overture by George Gershwin

A metà del 1932. George Gershwin lasciò New York con diversi amici per fare una vacanza a

L’Avana, Cuba. Aveva appena presentato uno spettacolo di successo a Broadway – Of Thee I sing

– e la prima della sua Seconda Rapsodia per pianoforte e orchestra. Mentre era lì, rimase

affascinato dalla musica nativa di Cuba e tornò a New York armato di strumenti a percussione

cubani e idee musicali.

Queste idee culminarono in un’opera sinfonica intitolata Rumba; la sua prima esecuzione fu

presentata in un concerto tutto Gershwin allo stadio Levisohn il 16 agosto 1932, diretto da Albert

Coates. Successivamente, il 1° novembre dello stesso anno, fu presentata al Metropolitan Opera

con il titolo Ouverture cubana. L’Ouverture cubana fu l’ultimo tentativo di Gershwin di comporre

un’opera concertistica significativa prima della sua prematura morte nel 1937 all’età di trentotto

anni.

Italian Rhapsody by Julie Giroux

Italian Rhapsody è una raccolta di canzoni popolari italiane e alcuni brani operistici interpretati

con gusto italiano! Il clarinetto solista apre questo lavoro con un certo talento sviluppandosi in

una subdola interpretazione di The Italian Wedding Song #2 (The Wedding Tarantella). Caderna,

composta da A.D. Arcangelo, è presentata sia in una street band italiana che in uno stile di

marcia contemporaneo. La Boheme Quando m’en vo (Valzer di Musetta) di Giacomo Puccini fa la

sua apparizione come un suonatore di fisarmonica che fa una serenata ai giovani innamorati al

chiaro di luna. Nel finale ci sono i Funiculi di Luigi Denza! Funicula!, Il Trovatore di Giuseppe Verdi

(Atto II – Coro dell’Incudine) e Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Citazioni musicali

dell’opera italiana e della canzone popolare si intrecciano in tutta l’opera.

American Salute by Morton Gould

La musica di Morton Gould è unica nel suo americanismo e nella ricchezza apparentemente

infinita di creatività mostrata dal compositore. Come gran parte della sua musica, questo lavoro è

di natura semiseria, un riflesso della straordinaria abilità di Gould nello sviluppo tematico.

Usando solo When Johnny Comes Marching Home Again come risorse melodiche, escogita una

fantasia brillante. Scritto originariamente per orchestra (in 24 ore) e successivamente impostato

per una band, American Salute è diventato uno dei preferiti di entrambi i media.



An American In Paris by George Gershwin

Gershwin era meglio conosciuto come scrittore di musica per il mercato dell’intrattenimento, ma

fece diverse escursioni nel regno della musica colta. Uno di questi fu il risultato di una breve visita

a Parigi nel 1926 (dalla quale tornò con il clacson di un taxi francese e lo schizzo di una melodia) e

di un soggiorno più lungo nel 1928. Durante la scrittura fece uso sia del corno che della melodia

questo pezzo durante la sua seconda visita. Ha definito l’opera un “balletto rapsodico”. Segue la

sua descrizione:

“Non ho cercato di presentare scene definite in questa musica. La rapsodia è programmatica in

un certo senso impressionistico generale, così che il singolo ascoltatore può leggere nella musica

gli episodi che la sua immaginazione gli raffigura. La sezione di apertura è seguita da un ricco

“blues” con una forte corrente ritmica. Il nostro amico americano, forse dopo essere entrato in un

bar, ha improvvisamente ceduto a uno spasmo di nostalgia. Il blues raggiunge un climax seguito

da una coda in cui lo spirito della musica ritorna alla vivacità e alla frizzante esuberanza della

parte di apertura con le sue impressioni parigine.

PROGRAMMA

John Williams: The Symphonic Marches

Direttore Matthew BOSWELL

Joseph Wilcox Jenkins: American Overture for Band

Direttore Brad SNOW

Giuseppe Verdi: Overture dall’Opera Nabucco

Direttore Matthew BOSWELL

George Gershwin: Cuban Overture

Direttore Brad SNOW

Julie Giroux: Italian Rhapsody

Direttore Austin Douty

Morton Gould: American Salute

Direttore Austin Douty

George Gershwin: Blues da Un Americano a Parigi

(Henghel Gualdi – Michele Mangani)

Clarinetto Solista Cosma LACANFORA

Direttore Brad SNOW

Percy Grainger: Irish from County Derry

Direttore Eric Schrantz

Percy Grainger: Shepherd’s Hey

Direttore Eric Schrantz

Henry Creamer e Bert Williams: That’s A Plenty

Direttore Matthew BOSWELL

Giacomo Puccini: Nessun Dorma

arrangiamento Fulvio Creux

Direttore Rocco LACANFORA

Lorenzo Bocci: Tributo a Nino Rota

Direttore Brad SNOW

John Philip Sousa: Semper Fidelis

Direttore Brad SNOW

Luigi Denza: Funiculi – Funicula

Direttore Brad SNOW



MISSOURI STATE UNIVERSITY WIND ENSEMBLE

L’University Wind Ensemble è la principale banda di fiati del Dipartimento di Musica della Missouri State University. L’University Wind Ensemble è composto dai migliori maestri di musica per fiati, ottoni e percussioni, selezionati tramite audizione. L’MSU Wind Ensemble è guidato da una filosofia che cerca di esporre i suoi studenti e il pubblico al repertorio di altissima qualità scritto o trascritto per strumenti a fiato. Il repertorio rappresenta tutti gli stili musicali, dal Rinascimento alle prime mondiali per banda. L’University Wind Ensemble è apparso alle conferenze regionali dell’Associazione nazionale dei direttori delle bande universitarie e a numerose conferenze dell’Associazione degli educatori musicali del Missouri. Il Wind Ensemble è attivo nel commissionare nuova musica e nel promuovere la crescita del repertorio bandistico. I diplomati del Wind Ensemble ricoprono incarichi di insegnamento distinti a livello elementare, secondario e collegiale. Gli ex membri dell’ensemble ricoprono incarichi anche nelle orchestre di tutto il mondo, nonché nelle principali bande militari.

