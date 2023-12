L’albero di Antonio…al rondò di via Rosselli

E’ Natale con tanto di albero addobbato per l’occasione nel rondò di via Rosselli, a Matera, oggetto di attenzione e di tante proposte da parte del concittadino Antonio Serravezza, che aveva evidenziato il mancato funzionamento della fontana e la riqualificazione di quell’aiuola spartitraffico. Per Natale l’Amministrazione comunale ha piantato anche le stelle rosse, come ha fatto per altre aiuole e addobbato gli alberelli con palline rosse. Un passo avanti. Dopo? E su questo attendiamo suggerimenti. Antonio, anche vestito da Babbo Natale, fatti avanti…E auguri!