L’agricoltura come motore di rigenerazione delle aree interne? Esperti e istituzioni a confronto a Matera.

Sarà la splendida cornice di Palazzo Malvinni Malvezzi ad accogliere, il 30 maggio 2026 alle ore 10.00, l’incontro dedicato al tema “Il ruolo dell’agricoltura per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne”, promosso da Copagri in collaborazione con il CNEL e con il supporto della Provincia di Matera. “Un appuntamento -si spiega in una nota- pensato per riunire esponenti del mondo istituzionale, economico e agricolo in un confronto aperto sulle strategie necessarie a sostenere i territori rurali e a contrastare il fenomeno dello spopolamento. L’avvio dei lavori sarà affidato ai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, del Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e del Presidente di Copagri Basilicata, Nicola Minichino, che introdurranno il valore dell’iniziativa nel quadro delle politiche territoriali e delle sfide che interessano la Basilicata. Seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti del panorama nazionale e regionale. Tra loro, Franco Verrascina, Consigliere CNEL e Past President Copagri, e Massimiliano Monnanni, Segretario generale CNEL, che offriranno una lettura aggiornata del ruolo dell’agricoltura nelle dinamiche economiche e sociali del Paese. Il dibattito sarà ulteriormente arricchito dal contributo del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen. Luca De Carlo, del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala, e del Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, chiamati a delineare prospettive, strumenti e politiche per rafforzare la competitività delle aree interne e valorizzarne le potenzialità. Le conclusioni saranno affidate al Presidente nazionale di Copagri, Tommaso Battista, che raccoglierà gli spunti emersi e rilancerà le priorità del settore in vista delle future programmazioni. L’iniziativa si propone come un momento di confronto costruttivo, capace di mettere al centro il ruolo strategico dell’agricoltura quale leva di sviluppo sostenibile, innovazione e coesione territoriale. Un’occasione per riaffermare la necessità di politiche integrate che sostengano le comunità rurali, favoriscano nuove opportunità occupazionali e incoraggino il ritorno alla terra come scelta di vita e di futuro.”

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