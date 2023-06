L’acqua è poca…ma con i Blues Stuff galleggia, eccome, il Sibc 2023

Una conferma? Il concerto di chiusura in Casa Cava di domenica 25 giugno con gli immarcescibili napoletani dei ” Blues Stuff” , guidati da quel sempre verde e senza ”Tempo” Mario Insenga, come ricordava la maglietta nera indossata su un palco, allargato a quanti hanno la stessa ”inguaribile” malattia di un batterista che continua ad andare dritto per le strade del blues. Come il South Italy Blues Connection che a Matera continua a crescere per qualità delle band che si esibiscono,per lo spazio dato ai giovani e per le piacevoli sorprese delle donne (da Sara Corbò a Lady Blues a Sara Faccioli e altre), davvero brave e simpatiche.

Sono la nuova linfa di questo genere musicali che dalle rive del Mississipi raggiunge fiumi, fiumare, torrenti, laghi e mari del nostro Sud . A chi dobbiamo ringraziare? Beh…senza tanti giri di parole ha detto bene Rosario Claps, animatore e organizzatore con Donato Corbo del South Italy Blues Connection , è Mario Insenga ”batterista, voce e fondatore dei Blue Stuff… che ”ha inguaiato tutti con la malattia del blues” contagiando tanti musicisti del BelPaese a cominciare da Napoli.



E si capisce perchè …perchè ” s n’ fotte” (se ne frega) come si dice dalle nostre parti e se una cosa non va la canta e basta. Tirando fuori, naturalmente, ballate e filastrocche dai ritmi incalzate che finiscono con ” alluccate” (richiami urlati) che fanno riflettere e ripetere motivi come ” L’acqua è poca e la papera non galleggia …” Ma a giudicare dall’adrenalina e la rabbia che ha in corpo, scaricati sulla batteria, i toni di voce e i ritmi di una danza da ”cosa blues” come riporta il nome della sua band,fatti vedere in oltre due ore di spettacolo c’è da fare come lui. Con ” Siamo fuori”, per citare un brano, bello incazzoso e di taglio anarcoide, è inevitabile essere ” fuori legge e fuori dal gregge”, fuori da ogni governo… e fuori anche dalla pensione. A cominciare da Mario che è musicista costretto a suonare anche dopo aver toccato quota 72 e con quota 100 che è un punto interrogativo. Un dramma anche per i giovani che vivono il precariato, il sommerso e tutte le forme di sfruttamento legate ai voucher e al jobs act. E allora, saltando di palla in frasca, l’acqua è poca è la papera non galleggia…anche con quelli di “Roma Ladrona”, che nella Capitale si sono accasati e vogliono tentare l’ultimo assalto con l’autonomia differenziata. Non solo ”sociale” nel lungo repertorio delle ” Cose blues” ( Blues Stuff) ma anche storie di vita, luoghi comuni e pene d’amore con la fidanzata che non viene a ‘sentirti’ ma ti invita a stare attento alle ” groupie”’ (le ragazze fans di musicisti che entravano a far parte del loro entourage nei tour) ricordando che ” io t’aspett cca…” Un invito a restare fedeli . Ma come si fa quando si sta fuori in tournèe?



Quanti punti interrogativi! A cominciare da ” Sotto viale Augusto che ce sta?” riferito a uno scavo e a un progetto mai completato della Linea Tramviaria rapida…Ecco perchè in ” Sono stanco’ Mario canta perchè si è rotto di questa situazione, dei tanti ”mariuoli” che hanno le mani rotanti . Ci vorrebbe la mano di San Gennaro ” Ge, Ge…metta a mana toja” per fare miracoli tutti i giorni, compreso quell’emigrante di Afragola (Napoli) , città nota per le mega cipolle e per gli emigranti, con quella ”Voglia e turnà” che avverrà forse dalla stazione di Milano. Stazione? E Mario che abitava a ridosso di quella di piazza Garibaldi non poteva citare l’accelerato delle 5.00 per Battipaglia, una corsa insignifcante…ma che si faceva sentire. Una storia nella storia come quelle di emarginati, oggi si dice ”borderline” per edulcorare la cosa, ripresa da quanto cantato da Bob Dylan e altri, marcando la banda cromatica del nero, del grigio e del giallo. Come il colore di quel bollino che Mario conquistò con la nota trasmissione radiofonica ” Bandiera Gialla” condotta Renzo Arbore e Boncompagni, che gli consentirono di conservare il primo 45 contrassegnato proprio da quella scanzonata esperienza.



E un’altra i ‘ Blues Stuff’ l’hanno vissuta e fatta vivere in Casa Cava a conclusione di un festival che, come abbiamo sentito, da giovani artisti come Marco Bartaccioni ,che grazie al Sibc potranno partecipare al Joe’ Blues festival(Molise). E poi Sara Facciolo che ha ribadito come ”qui, a Matera, si sperimenta l’inclusione musicale”. Verissimo e con tanti amici che si ritrovano e che invitano a venire( fatelo) ad altri festival, come quello di Atri,(Teramo), Avellino, Bitonto che comunque riescono ad organizzare nonostante l’acqua sia poca( i soldi) e la papera non riesca a galleggiare. Non sono Woodstock con i Canned Hit a incidere la colonna sonora di quell’irripetibile festival, ma meritano attenzione. Perchè la passione per il blues è una malattia che non passa e non passerà o che fa impazzire, come ha ricordato Mario Insenga con il brano di saluto ” È asciuto pazzo ‘o padrone” . Si può e si deve fare di più per favorire gli sforzi degli organizzatori. A cominciare dal South Italy Blues Connection, che ha notevoli potenzialità per crescere vista la unicità della Città dei Sassi e con un ritorno turistico anche per la Basilicata , che è evidente. Arrivederci al 2024…Donato e Rosario e il loro gruppo sono già al lavoro.



I GRUPPI PARTECIPANTI

The Blues Deluxe Band – Di Tutto un Blues – Henry & The Screamers – Lucille band – Dino’s Blues Band – Dago Red – Coperniblues – elPedro – April Fools – Eugenio Greco & New Mississippi – Paul Costyn & Peppe Sanzi Band – D’Alessandro Band – Whisky a Go~Go Blues Band – Lara band – Zi Rock and his little toys – The Mega Blues Explosion – Claudio Tristano Trio – Mustang – Louisiana Gamblers – Bj & Bluesy Guys – Capatosta – Walking Trees – Mino Lionetti & The Shuffle’s Brothers – Angel’s Eyes Spiritual Project – Luigi Mitola Duo – South Blues Band – Speaker blues band – ErnyDoc Acoustic Blues – Sunny Electro Whisper – SavoiaBrothers – Shake For Blues – Ella&Friends – Sara Facciolo – Iknusa blues band – Jhonny Blue Band – Adriano Degli Esposti Band – Excaliblues – Blues Indelebile Band – KatyLadyBlues – Sara Corbò D~Mansion – Marco Bartoccioni Band – Fabi’s Blues Band e The Blues Queen – Blue Stuff,





FESTIVAL BLUES AFFILIATI

MACCHIA BLUES FESTIVAL

Molise

BLUES IN TOWN

Basilicata

JOE’S BLUES FESTIVAL

Molise

FESTIVAL BLUES CITTÀ DI BRINDISI

Puglia

CASTEL LAGOPESOLE BLUES FESTIVAL

Basilicata

SEPINO BLUES FESTIVAL

Molise

ATRI INTERNATIONAL BLUES FESTIVAL

Abruzzo

BITONTO BLUES FESTIVAL

Puglia

TROPEA BLUES

Calabria

ALTOMONTE BLUES NIGHT

Calabria

BARONISSI BLUES FESTIVAL

Campania

DOGANA BLUES

Campania