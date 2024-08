La XIII edizione del Premio Moda® 2024, in programma a Matera, dall’1 all’8 settembre, e realizzata dall’APS Officina della Cultura, si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moda, arte e cultura. Quest’anno, la rassegna si arricchisce di un evento collaterale di grande impatto, Premio ModArt – 7^ edizione. La Mostra d’Arte collettiva “Donne in Trasformazione“. “Un omaggio -si legge in una nota- alla forza e alla creatività femminile, questo è il messaggio che la Curatrice d’Arte Felicia Curci e il Direttore Artistico Enzo Centonze hanno pensato di far esporre le opere di 26 artisti nazionali e internazionali. Il Premio ModArt, celebra tutte quelle donne che, nel corso della storia, hanno lottato per superare le avversità e affermare i propri diritti. Pittura, scultura, libri, fotografia e gioiello artistico si intrecciano per raccontare storie di coraggio, resilienza e bellezza. Un viaggio nel cuore della creatività tra le opere in mostra, spiccano i lavori di Artisti come Emanuel Acciarito, Marco Arcioni, Pepperio Barbino, Daniela Bartolini, Basia Arte – Barbara Gerardi, Carla Bruschi, Francesca Campi, Bianca Cassano, Laura Cavanna, Eleonora Curci, Paolo Dallorto, Tina De Stefano, Angelo Di Cuia, Maddalena Franguelli, Sahar Hamdi, Rocchina Lepore, Nicola Lisanti, Angela Menchise, Donato Montemurro, Chiara Quadri, Fabrizio Santoro, Giusy Tamburrano, Ida Tricarico, Sergio Villa e Cinzia Viola, che con le loro creazioni ci invitano a riflettere sul ruolo della donna nella società e sull’importanza di valorizzare la diversità. Al Premio ModArt, non solo moda e arte, ma anche letteratura! Ampio spazio sarà dedicato alla presentazione di nuove pubblicazioni, offrendo un’opportunità unica per scoprire le ultime novità editoriali.

Programma della Settimana della Cultura

Domenica 1 Settembre

ore 18:00 – Inaugurazione Mostra: Premio ModArt Exhibition (7^ ed.)

DENOMINAZIONE: “DONNE IN TRASFORMAZIONE”

Mostra d’Arte collettiva di 26 artisti nazionali e internazionali.

Categorie: Pittura, Scultura, Fotografia, Gioiello artistico e presentazione libri.

Presenzierà Prof. Giorgio Gregorio Grasso – Storico e Critico d’Arte

ore 19:30 Presentazione libro “OLTRE IL VENTO”

ore 20:30 Premiazioni Artisti del Premio ModArt Exhibition

Lunedì 2 Settembre

ore 16:30 Conferenza “QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO”

ore 18:30 Presentazione libro “SENZA OGGETTO”

Performance dal vivo della “RAGAZZA CHE DIPINGE FARFALLE”

Martedì 3 Settembre

ore 16:30 Conferenza sul tema Madre e Figli “SPECIALI”

ore 17:30 PsicoAperitivo Genitori Sereni In Contesti Difficili

ore 20:00 Presentazione libro “IL MIO TUFFO NEI SOGNI”

Mercoledì 4 Settembre

ore 17:30 – Presentazione del libro “MA CHI L’AVREBBE DETTO”

– L’ELEGANZA HA UNA FACCIA SOLA

ore 19:00 Conferenza “L’ELEGANZA DELLA DONNA”

Giovedì 5 Settembre

ore 20:30 Piazza San Francesco D’Assisi

13^ Edizione del Premio Moda ® Città dei Sassi –

“Premio Speciale Regione Basilicata”

Venerdì 6 Settembre

ore 17:30 – Presentazione in anteprima Nazionale del libro

“CARAVAGGIO. IL PORTALE PER ARRIVARE A DIO”

Sabato 7 Settembre

ore 10:30 Conferenza e Workshop “GLI ARCHETIPI DELLE DEE”

ore 17:30 Presentazione libro “LO SGUARDO DELL’ANIMA”

Domenica 8 Settembre

ore 17:00 Conferenza degli artisti partecipanti all’evento,

con la curatrice d’Arte Felicia Curci.

La mostra sarà aperta al pubblico dall’1 all’8 Settembre 2024, e si terrà presso il Palazzo Ducale Malvinni Malvezzi – Piazza Duomo – Matera – Ingresso gratuito.