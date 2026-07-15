Venerdi 17 luglio, alle ore 21.00, l’Ex Ospedale San Rocco di Matera ospiterà “La Voce dei Sassi – Cultura delle radici, dialogo tra generazioni”, un progetto musicale – in prima esecuzione assoluta – che intreccia memoria, identità e continuità familiare attraverso le composizioni del maestroClemente Giusto.

Sul palco sarà protagonista l’Orchestra Sinfonica di Puglia e Basilicata, diretta da Grazia Giusto, con Anna Giusto al violino, Maria Bruna Losco cantante e Maria Grazia Zingariello voce recitante. Un cast che rende questo spettacolo ancora più speciale: accanto alle musiche del compositore materano, infatti, si ritrovano la figlia Grazia sul podio, la figlia Anna al violino e due nipoti, Maria Grazia Zingariello e Maria Bruna Losco. Tre generazioni unite dalla stessa eredità artistica e umana, a testimoniare come la cultura trovi la propria forza nella trasmissione della memoria.

Per oltre quarant’anni docente di Chitarra presso il Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera, Clemente Giusto ha dedicato la propria attività compositiva a raccontare la sua terra, trasformando in musica il patrimonio umano dei Sassi di Matera. Le sue pagine non descrivono semplicemente un luogo, ma restituiscono il respiro di una civiltà fondata sulla solidarietà, sul senso della famiglia, sulla condivisione e sulla cultura del vicinato.

Il programma attraversa pagine dal forte valore simbolico – Maria, Romanza, Carezza, Preludio e Danza, Vicoli, Preghiera, Serenata nel Vicinato, Messaggi, Il Turista, L’Anima dei Sassi, Ave Maria e Nenia – componendo un racconto musicale che restituisce atmosfere, emozioni e immagini di una Matera autentica, dove ogni pietra custodisce una storia e ogni melodia diventa memoria condivisa.

Con questo appuntamento la Camerata delle Arti ETS conferma la propria vocazione a valorizzare non solo il grande repertorio musicale, ma anche quelle esperienze artistiche capaci di custodire e trasmettere l’identità culturale di un territorio.

La stagione concertistica della Camerata delle Arti è sostenuta dal MIC – Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Matera.

Ingresso: € 10,00

Ridotto studenti: € 5,00