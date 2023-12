La Tombola Materana in Piazza Vittorio Veneto, venerdì 22 dicembre

Il 22 dicembre alle ore 19,30 l’associazione MuV Matera – Museo Virtuale della memoria collettiva – allieterà tutti i cittadini che vorranno intervenire con la sua Tombola Materana, evento pubblico e gratuito -adatto ai cittadini di ogni età- programmato nell’ambito delle manifestazioni del Matera Christmas Village, in piazza Vittorio Veneto. “Il tradizionale gioco della tombola -è spiegato in una nota- è stato rivisitato dall’associazione MuV trasponendo la cabala in una locale chiave di lettura ove ogni numero è legato a tradizioni, personaggi, eventi e credenze locali rappresentati con foto d’epoca e dizioni dialettali. Nell’occasione Angelo Sarra, cultore del dialetto locale e scrigno di antiche memorie, avrà cura di raccontare fatti ed aneddoti legati ai numeri estratti riportando alla memoria vecchie storie e tradizioni popolari. Le cartelle verranno gratuitamente offerte nella casetta condivisa delle associazioni ed i vincitori saranno premiati con dolcetti e piccoli gadget messi a disposizione dall’organizzazione del Matera Christmas Village.”

