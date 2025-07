“La terra, una madre che nutre” mostra promossa dal MUV Matera e Scatto Lucano

Giovedì 31 luglio alle ore 20.00, in Pomarico all’interno del chiostro comunale, verrà inaugurata la mostra fotografica dal titolo: “La terra, una madre che nutre”.

Interverranno: Francesco Mancini (Presidente della Provincia di Matera e Sindaco di Pomarico) e Beatrice Difesca (Assessore alla cultura).

La mostra è frutto di una cooperazione tra le associazioni MUV Matera e Scatto Lucano, programmata nell’ambito della 45^ edizione della manifestazione “Agosto Pomaricano 2025”.

Le fotografie a cura di: Claudio Bernardi, Enza Doria, Nicola Laricchia, Antonio Lionetti, Mario Bruno Liccese, Nicola Tafuno e Sonia Pistoia, intendono porre all’attenzione ai doni e la bellezza che la natura ci regala. La terra ci nutre, ci disseta, offre amore rendendo possibile la vita.

Demetra, da sempre presente nell’antica mitologia quale nutrice della terra verde e artefice del ciclo delle stagioni, è oggi tormentata da un eccessivo sfruttamento di cui tutti ne subiamo le conseguenze.

La terra deve essere rispettata così come la propria madre!

La mostra sarà liberamente visitabile sino al 31 agosto.

Seguiranno ulteriori esposizioni, attualmente in fase di programmazione, in altri comuni.

Le associazioni MUV Matera e Scatto Lucano si rendono disponibili a ripetere l’evento presso tutte le amministrazioni, associazioni e scuole che fossero interessate alla tematica.