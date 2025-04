La storia dei Cpr? Ve la raccontano i Reietti

…attraverso la narrazione, i gesti, i commenti d Oscar Agostini che ha scritto e interpreta l’omonimo lavoro incentrato sulla storia grama, non dimenticata da giornalisti e cittadini che non si voltano dall’altra parte, dei Centri di permanenza per il rimpatrio del Belpaese, che ne ha quasi uno per ogni regione. E i risultati non sono edificanti, se si pensa a quanto accaduto a Torino o in Basilicata a Palazzo San Gervasio. Per saperne di più appuntamento a Matea, presso Cava Marlò, nei rioni Sassi in recinto Santa Maria 8, per sabato 12 marzo alle 19.30. Posti limitati

LO SPETTACOLO

*Sabato 12 Aprile a Matera, presso Cava Marlò (Recinto Santa Maria, 8, Rione Sassi) avremo modo di assistere allo spettacolo “REIETTI – Come creammo i CPR”*

REIETTI è un opera di e con Oscar Agostini e con la collaborazione di Helga Bernardini frutto di una ricerca anomala, a metà tra teatro di narrazione e indagine giornalistica, che parte dalla drammatica vicenda di Moussa Balde, morto nel CPR di Torino, che conduce lo spettatore nelle viscere del più grande buco nero dei diritti in Italia: la detenzione amministrativa nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

Pensiamo sia fondamentale attivare dei momenti di confronto e dialogo con le comunità del nostro territorio per creare una rete solidale che rifiuti radicalmente ogni forma di detenzione amministrativa. No CPR, né a Palazzo, né altrove.

Informazioni tecniche:

*Per partecipare alla serata è richiesto un contributo di 5€, l’ingresso sarà consentito a partire dalle 19.30 per poi iniziare la visione dello spettacolo alle 20.00, al termine del quale è previsto un momento di dibattito sui temi trattati. La capienza dello spazio è di circa 60 persone, saranno disponibili sedie e cuscini su cui accomodarsi per la durata dell’iniziativa.*