La settimana dell’Europa di Materahub

Dal 5 al 9 Maggio, giorno in cui si celebra la pace e l’unità europea, Materahub organizza la Settimana dell’Europa: una serie di eventi e incontri per diffondere i valori e le opportunità che l’Europa offre. Cinque appuntamenti per parlare dell’Europa del presente e del futuro, partendo dal nostro territorio per arrivare all’impatto globale dell’Europa con approfondite riflessioni sul valore dell’essere cittadini europei.

5 maggio: Prime Minister – Museo Ridola –10.30 – L’Europa è Matera – Le opportunità per giovani cittadine europee

Ospiti di Prime Minister, la scuola di politica per giovani donne, presenteremo i principali programmi di mobilità, volontariato e scambio per mettere in luce le opportunità che l’Europa offre alle giovani cittadine.

6 maggio: Proiezione del film “One Earth – Tutto è connesso” di Francesco De Agustinis – Cinema Guerrieri

Evento dedicato alle scuole. Proiezione del film “One Earth – Tutto è connesso” di Francesco De Augustinis. Un viaggio che racconta gli squilibri del nostro sistema alimentare mostrando una serie di fenomeni a catena: l’aumento esponenziale del consumo di carne in Asia, l’iper intensificazione degli allevamenti, la deforestazione tropicale, il crollo drammatico della biodiversità, la crisi alimentare, l’aumento delle epidemie, la crisi climatica.

7 maggio: Presentazione del libro “Colpevoli e Vincenti, gli occidentali contro se stessi” di Davide Giacalone.

Biblioteca Provinciale, Piazza Vittorio Veneto. Evento aperto al pubblico. 18:00

Roberta Capozucca incontra Davide Giacalone. “Colpevoli e e Vincenti, gli occidentali contro se stessi” è un libro attuale e provocatorio che affronta il tema della presunta crisi occidentale da una prospettiva del tutto diversa, quello del senso di colpa.

Colpevoli poi di cosa? Di essere ricchi, di essere moderni, di essere democratici, ma anche di non esserlo abbastanza. Macchiati di un nuovo peccato originale secolare, ogni giorno gli occidentali si colpevolizzano per quei crimini compiuti al passato da loro o dai loro avi. Un testo che analizza le nevrosi, le psicosi e i miti che attanagliano gli occidentali creando un clima da giudizio universale permanente, in cui alla luce del terzomondismo, del mito autocratico, del pietismo, si pretende di giudicare e condannare la civiltà occidentale, in nome di colpe epocali, sempre condannate al passato, quanto giustificate al presente. Ma come è possibile superare questa fantasiosa inquisizione laica autoindotta nella costruzione dell’Europa del futuro?

8 maggio: tour interattivo di Serra Venerdì

Un’esperienza turistica urbana non convenzionale e innovativa nel rione Serra Venerdì. Un tour di due ore, con quiz e giochi dedicato alle mamme e camminatrici della UISP.

L’idea è stata incubata all’interno del progetto europeo Grassroots Eco-Health Tourism di cui Materahub è partner e che mira a sviluppare esperienze di viaggio responsabile nelle aree naturali per proteggere l’ambiente, il benessere delle popolazioni locali e i benefici per la salute dei visitatori.

9 Maggio: Le opportunità Europee per i giovani –UNIBAS – Aula C001, Via Lanera 20 – Evento aperto

Giornata dedicata a giovani interessati a scoprire le numerose opportunità di mobilità, formazione, scambio in Europa o che intendano avviare una startup o un’impresa sul territorio.

Dopo una breve presentazione del lavoro e dei progetti di Materahub, saranno allestiti tre tavoli di incontro dove si potranno raccogliere informazioni specifiche sui diversi programmi.

Ore 10.00 Introduzione a Materahub con panoramica sulle attività e i progetti europei più interessanti per gli studenti universitari.

Ore 10.30-12:30 Tavoli informativi su programmi e progetti europei: European Solidarity Corps e tirocini all’estero, Culture Moves Europe, Erasmus for Young Entrepreneurs, Eurodesk, Creative Business Cup e BAKE (Business Angels Knowledge for Entrepreneurs).