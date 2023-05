La scuola per l’infanzia IC Pascoli di Matera inaugura nuovi ambienti didattici

“Le bambine e i bambini, con i loro insegnanti e il Dirigente Scolastico della scuola dell’infanzia I.C. “G. Pascoli” mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 10,00 inaugurano i nuovi ambienti didattici innovativi nel plesso di via Lazazzera.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che: “Grazie ai finanziamenti europei PON destinati ai bambini della fascia di età 0-6, alcune tradizionali aule sono state trasformate e potenziate, dando vita ad un’aula 2.0 e a nuovi spazi laboratoriali dove poter fare letture, musica, scienze per rendere più ricche le esperienze che le bambine e i bambini possono vivere a scuola.

Arricchire e ampliare le esperienze significa avere bambini più abili nello svolgimento di attività diverse tra loro, nelle relazioni con gli altri, adulti e coetanei, più abili a lavorare in gruppo. Tutte queste abilità concorrono a sviluppare autonomia, creatività e capacità di imparare, che in questo grado di scuola si avvale sempre della mediazione del gioco. Disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, sociali e culturali possono più facilmente essere rimosse.

La ricerca scientifica negli ultimi anni ha dimostrato che i primi anni di vita dei bambini rappresentano il periodo fondamentale per il loro sviluppo armonico e per quello delle abilità utili nella vita adulta.

Grazie a questi laboratori, quindi, la scuola dell’infanzia si fa ancora più scuola e sempre con il sorriso.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.