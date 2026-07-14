La scrittrice lucana Isa Grassano a Nardò, con “A Volte è complicato”, da Insolita Comune

Farà tappa a Nardò (Lecce) la scrittrice lucana Isa Grassano con il suo romanzo fresco di stampa “A Volte è complicato” (edizioni Giraldi, 2026) ospite della rassegna letteraria INSOLITA, curata dalla scrittrice Mirella Borgocroce e giunta alla sua quarta edizione. L’evento è previsto per il 18 luglio sulla Terrazza SUSU di Insolita Comune (Via De Michele 9), alle ore 21.00, con ingresso libero. Dialogherà con l’autrice Paola Martino. Questa nuova fatica è il sequel di un suo precedente romanzo del 2020, “Un giorno si un altro no“, (nel mezzo ci è stato “Come un fiore sul quaderno” del 2022) con cui torna a narrare delle vicissitudini della protagonista Arabella che evidentemente aveva ancora tanto da esprimere. “Arabella, definita da Elle «la Bridget Jones made in Italy», -si legge nella nota diffusa per l’evento pugliese- lavora nel funerario reinventato nell’era digitale, tra intelligenza artificiale, video della memoria e nuove forme di dialogo con chi non c’è più. Eppure, pur raccontando addii ogni giorno, nella sua vita nulla sembra mai davvero concluso. Tra colpi di fulmine, ritorni inattesi e le contraddizioni delle relazioni adulte, dove convivono libertà e sensi di colpa, adrenalina e nostalgia, si ritrova davanti alla domanda più difficile: esistono davvero le seconde possibilità? Da Roma a Sorrento, da Bologna alle Dolomiti Lucane, prende forma una storia sull’amore, sull’imperfezione dei legami e sull’amicizia tra donne, grazie alla presenza di Sara, confidente e grillo parlante. Sequel dell’amato “Un giorno sì un altro no”, ma leggibile anche autonomamente, “A volte è complicato” racconta una donna che, dopo tante attese, smette di inseguire ciò che sfugge e impara finalmente a scegliere sé stessa. Perché la vita non è soltanto una questione di desiderio o di sicurezza. È scegliere chi diventare. E da lì in poi camminare.”

Isa Grassano “è giornalista professionista freelance. Vive a Bologna ma con il Sud dentro.” E’ nata infatti a San Mauro Forte, nell’entroterra del materano. “Collabora con I Viaggi di Repubblica, Intimità, Travel + Leisure Italia e News48.it e ha ideato il blog amichesiparte.com. È co-fondatrice del Constructive Network e tutor al Master in Giornalismo dell’Alma Mater Studiorum. In passato ha firmato guide emozionali per Newton Compton e partecipato a diverse antologie. Ha pubblicato i romanzi: “Un giorno sì un altro no” e “Come un fiore sul quaderno”, oltre ai taccuini “Book Sun Lover” e “Book Winter Lover”. Viaggia e legge molto, scrive a mano, ama il mare e ridere.” Paola Martino, “disability manager e responsabile dell’Ufficio Inclusione dell’Università del Salento. Da sempre attiva nel sociale e nella politica cittadina per la costruzione di una comunità più accessibile e inclusiva. Attenta alle politiche di genere, ha ricoperto incarichi istituzionali negli organismi di parità e collabora con Il Centro Studi Osservatorio Donna dell’Università del Salento.

Insolita Comune: “Nato come uno spazio in comune per le arti e per gli artisti, “Insolita” è luogo di incontro fra cultura, creatività e le persone che amano aprire i confini, poiché questi sono luoghi di scambio di valore e di bellezza. Lo scenario è la terrazza SUSU di Insolita Comune, nel centro storico della barocca Nardò, allestita sin dal suo ingresso con le opere del giovane artista Giovanni De Milito, in arte Solis, che in Insolita porta avanti la sua ricerca pittorica su grandi tessuti. Ed ecco come arti diverse si incontrano ed accolgono lo scrittore, la sua intervistatrice ed il pubblico in una atmosfera di pietre antiche, luci soffuse, suoni… Insolita è un viaggio in trasformazione ripensato costantemente dalle sue creatrici Alessandra e Silvia e dal direttore creativo Alex Ezra Fornari, designer e scrittore originario di Parma, che ha legato parte della sua vita e del suo cuore al Salento e al progetto di Insolita Comune. ” “I prossimi appuntamenti vedranno Ugo Baràra, Gabriella Genisi e Valentina Sciurti con le loro opere pubblicate nel 2026.”