“La scelta” è il tema del 2° Festival di Emergency (Reggio Emilia 2-4 settembre 2022)

Si svolgerà dal 2 al 4 settembre a Reggio Emilia, la seconda edizione del Festival di EMERGENCY. Il tema di quest’anno; “La scelta“, che ci invita a decidere da che parte stare: spendere in armamenti o in istruzione, lavoro, salute, ricerca e tutela ambientale; intraprendere la strada della guerra o della promozione della pace e della pratica dei diritti umani; continuare ad agire nell’indifferenza o salvare vite in mare.

“Ne parleremo -si legge in una nota- con giornalisti, filosofi, scrittori, rappresentanti di EMERGENCY e voci della contemporaneità, in una riflessione collettiva su un quesiti fondamentali in questo momento storico: perché scegliamo la guerra come strumento di risoluzione delle controversie? Perché scegliamo di non proteggere noi e il futuro?

Tra gli ospiti ci saranno direttori di giornali, conduttori, giornalisti e inviati come Gad Lerner, Riccardo Iacona, Francesca Mannocchi, Nico Piro, Marco Tarquinio, Emanuele Giordana, Annalisa Camilli, Nello Scavo, Giammarco Sicuro, Marta Serafini, Giuliano Battiston, Laura Silvia Battaglia. Ma anche esponenti del mondo della cultura come la sociolinguista Vera Gheno, la scrittrice Edith Bruck e lo scrittore Soumaila Diawara, le filosofe Michela Marzano e Donatella Di Cesare, il drammaturgo Davide Enia, lo storico Marcello Flores.

Ci saranno anche ospiti internazionali come Malaika Vaz, esploratrice del National Geographic e regista, e Zahra Joya, giornalista afgana tra le donne dell’anno del TIME del 2021.

Accanto a incontri e dibattiti, anche le iniziative dedicate a bambini, ragazzi e famiglie e tanti momenti di incontro con l’arte e con la musica.

Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti e su prenotazione. Gli appuntamenti principali saranno trasmessi anche in streaming sui canali social di EMERGENCY.”

Qui il programma: https://www.emergency.it/festival/?utm_campaign=dem&utm_medium=email&utm_source=dc&utm_content=%5B22.ONE.DEMFESTIVAL22.395%5D+Festival+di+EMERGENCY+%282022-08-09%29