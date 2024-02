La Scaletta e MetaTeatro chiamano Scuola”, teatro-seminario su “l’Era della non pace”

Ha preso il via a Matera il progetto “La Scaletta e MetaTeatro chiamano Scuola”, un’azione formativa che integra l’offerta didattica in un percorso teatro-seminario sul tema “l’Era della non pace”. “In un mondo dove prevale la fatalità della brutalità, -si legge in una nota degli organizzatori- dove la prepotenza causa sofferenza, dove la furia avvampa la mente, dove l’odio e la distruzione sono attrazioni irresistibili, dove la voce dice collera e non pace… niente pace sulla pelle degli ulivi! Le azioni avranno luogo presso la sede del Circolo la Scaletta, via sette dolori, 10, nelle mattinate dei giovedì del mese di febbraio 2024 e sono rivolte a classi di 4° e 5° delle scuole secondarie superiori. Hanno comunicato la loro partecipazione l’ISS “Pentassuglia” Istituto tecnico settore tecnologico liceo scientifico opzione scienze applicate, l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometra “Loperfido – Olivetti”, Istituto Tecnico Agrario Statale “Gaetano Briganti” e L’Istituto Professionale Alberghiero “A. Turi”. L’auspicio è che anche altri istituti e licei diano riscontro ai formali ed ufficiali inviti a loro rivolti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.