La Scaletta dona a Don Angelo i proventi del Piccolo Festival delle Arti 2023

Oggi, “una delegazione del Circolo La Scaletta -si apprende da una nota diffusa dal sodalizio materano- composto dal Presidente, Paolo Emilio Stasi, dal socio fondatore, Michele de Ruggieri, dai soci Antonio Brunetti, Marianna Dimona e Nicola Grande, questi ultimi anche in rappresentanza di MetaTeatro, ha consegnato a Don Angelo Tataranni, parroco della Chiesa di San Rocco e direttore della Caritas diocesana di Matera, i proventi derivanti dai contributi volontari raccolti nel corso delle iniziative organizzate nell’ambito del Piccolo Festival delle Arti che si è svolto nel mese di luglio a Matera.” “Anche quest’anno – ha spiegato il Presidente Stasi – abbiamo voluto donare quanto raccolto a Don Angelo per dare il nostro contributo alle attività che svolge per dare sostegno e accoglienza alle persone in difficoltà. La sua incessante opera in favore dei bisognosi è un esempio e merita il sostegno di tutti. La sua nomina a direttore della Caritas è, a nostro parere, un meritato riconoscimento per quello che da anni fa al servizio delle nostre comunità”. “Ogni goccia di generosità – ha sottolineato Don Angelo – consente di alimentare il mare della solidarietà e del sostegno alle persone bisognose e fragili. Ci sono persone che per diversi motivi non riescono più a far fronte alle necessità della propria vita e di quella dei loro cari. Il loro numero è in aumento costante. Noi cerchiamo di dare loro comprensione e accoglienza, di aiutarli in un periodo complicato della loro vita consentendo loro di provare a rialzarsi. Ringrazio il Circolo La Scaletta, che è un’istituzione per il nostro territorio, per la sua vicinanza. I contributi raccolti ci aiuteranno ad aiutare gli altri. La carità si fa con la carità e quindi qualsiasi gesto è importantissimo per consentirci di sostenere chi è in difficoltà”.

